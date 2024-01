Sabbatical zur Burnout-Prävention

Es gibt viele Bücher zum Burnout. Dieses unterscheidet sich deutlich von ihnen. Es behandelt eine hierzulande weniger praktizierte Möglichkeit, dieser neuzeitlichen Geißel zu begegnen.

Unter dem Titel „Gib als Führungskraft dem Burnout keine Chance – Eine Reise ins Sabbatical: Selbstvertrauen statt Stress, Energie statt Überforderung“ finden die Leser einen Sabbatical Ratgeber, wie es ihn noch nicht gegeben hat. In übersichtlicher Weise und gut strukturiert werden die Idee eines Sabbaticals und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Durchführung beschrieben.

Der Autor, Georg Harald Zawadzky-Krasnopolsky, ist in zweierlei Hinsicht mit diesem Thema vertraut. Als Vierzigjähriger schlitterte er selbst an einem Burnout vorbei, ohne sich damals dessen bewusst zu sein. Die radikale Auszeit, die er sich seinerzeit verordnete, ist der erste Grundstein für eines seiner heutigen Beratungskonzepte. Aus seiner neuen Arbeit mit Klienten in den Folgejahren entwickelte sich eine Vorgehensweise, die er heute einer besonderen Klientel anbietet.

Die Unterscheidung zwischen selbst organisierten und begleiteten Sabbaticals basiert auf seiner Beobachtung, dass vor allem in der akademischen Welt Wissenschaftler sich aus eigenem Antrieb „Auszeiten“ nehmen. In neuen Umgebungen widmen sie sich über eine längere Periode ihrer Forschung. Nicht abgelenkt durch Vorlesungen und die täglichen bürokratischen Herausforderungen entwickeln sie andere Perspektiven, probieren sie neue Wege und Verfahren aus. Damit reichern sie ihr Angebot sowohl für ihre Studenten wie auch für ihre Forschungstätigkeit an.

Mittlerweile entdecken auch Führungskräfte das Sabbatical für sich. Viele sehen darin zunächst eine ,leere‘ Auszeit. Wer von ihnen diese Unterbrechung des bisherigen Lebens für eine wirkungsreiche Neu-Orientierung nutzen möchte, ohne erneut in Leistungsstress zu verfallen, dem mag ein begleitetes Sabbatical besonders willkommen sein. In diesem Buch finden sie ganz bestimmt Impulse, die ihnen weniger vertraut sein dürften.

Dazu zählt auch das folgende Angebot: Eine ganze Geschäftsleitung mit einem Sabbatical zu beglücken, ist ungewöhnlich. Auf Nachfrage erzählte der Autor, dass ein solches Sabbatical für Unternehmensleitungen in Frage käme, für die disruptives Agieren und agiles Arbeiten nicht nur schöne Worthülsen seien. Wer sich aber auf ein derartiges Vorgehen einließe, dürfte mit einer anhaltenden lebensbejahenden Wirkung und wirtschaftlichem Erfolg rech-nen, der alle Mitarbeitenden stärkt, statt auszubeuten.

Nicht nur für Führungskräfte auch für HR-Manager dürfte diese leicht zu lesende Lektüre Hilfe anbieten.

Das vorgestellte Buch ist von der LEDSTEIN AG herausgegeben worden.

