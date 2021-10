Wolfskrieger – Eine mythische Reise in eine fantastische Welt

Rouven Fentrohs entführt die Leser in „Wolfskrieger“ in eine längst vergangene Zeit voller mystischer Wesen.

Die Geschichte dieses neuen Romans beginnt im Jahr 14 vor Chr. Nicht weit von der germanischen Siedlung Elven wird morgens in den Wäldern Oberlands der Germanenjunge Saro von einem Wolf schwer am Bein verletzt. Seine Freundin Runa kann Hilfe holen und er überlebt mit einem verkrüppelten Bein. Daraufhin gestaltet sich Saros Leben sehr beschwerlich und belastet auch seine Familie. Als Runa zur Frau wird, verspricht ihr Vater und Stammeshäuptling Folkward sie dem Häuptlingssohn eines Nachbarstammes, um Frieden zu wahren.

Saro, der seine Freundin Runa heiraten wollte, versucht durch Störungen des Things die Hochzeit zu verhindern. Als Strafe wird er zusammen mit einer blauen Brosche an den Gaukler und Sklavenhändler Gandolf verkauft. Gandolf verkauft Saro, die Brosche und eine wertlose Sklavin an den römischen Händler Faustus. Saro will jedoch nicht aufgeben. Nach einem Fluchtversuch, Folter und Schiffbruch werden Saro, die beiden Sklaven Elke und Frowin von Colatin von einem keltischen Druiden gerettet. Dieser hat erstaunliche Heilkräfte und weiß, was mit der blauen Brosche anzufangen ist.

Die Leser erwartet in „Wolfskrieger“ von Rouven Fentrohs eine Überraschung, denn in der Brosche steckt mehr, als anfänglich vermutet. Saro und die anderen erfahren nach der Lüftung des Geheimnisses, dass es Elvenwesen und Magie gibt. Nach Evandaphirs Weissagung ist Saro der geweissagte Wolfskrieger, ein Mensch mit Elvenblut, der durch sein Blut die Elvenwelt vor dem Untergang bewahren soll. Beim Kampf mit dem Drachen Saphiraton wird dieser getötet und Saro verschluckt versehentlich etwas vom Drachenblut. Kommt nun der Fluch von Sith Elven zurück?

„Wolfskrieger" von Rouven Fentrohs ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37081-4 zu bestellen.

