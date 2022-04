Wolstton: Höchste Kaffee-Qualität in der umweltfreundlichen Kapsel

Die spanische Premiummarke bringt eine Weltneuheit auf den Markt: Erstklassiger Spezialitätenkaffee in einer 100 % biologisch abbaubaren Kapsel. 100 % Genuss, 0 % schlechtes Gewissen.

Insgesamt sind sechs unterschiedliche Blends für jeden Geschmack verfügbar, ein jeder davon erlesen und einzigartig.

Die Kaffeekultur hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und ein guter Kaffee ist gewissermaßen zum Statussymbol geworden. Nicht zuletzt hat die immer höhere Bohnenqualität zu einem stetigen Anstieg des Konsums von Spezialitätenkaffees geführt. Gleichzeitig haben verbesserte Technologien dazu beigetragen, den Genuss des vollmundigen Getränks an den heutigen Lebensstil anzupassen – vor allem Kapseln ermöglichen es, sich im Handumdrehen einen ausgezeichneten Espresso zuzubereiten, ohne Profi-Barista zu sein.

Wolstton, eine neue Premium-Lebensmittelmarke aus Spanien, die als Master Brand entwickelt wurde, hat auf Basis dieses Trends eine echte Weltneuheit entwickelt:

Hochwertige und einzigartige Blends aus ausgewählten Spezialitätenkaffees aus allen Ecken der Welt, dargereicht in Kapseln aus 100 % kompostierbarem Material. Eine bahnbrechende Innovation, die die Welt des Kaffees revolutioniert. Bei der Entwicklung von Wolstton Coffee wurde auf jedes Detail geachtet – von der Qualität der Kaffeebohnen über die Zusammenstellung und Zubereitung der Blends, den Röstprozess bis hin zur Verpackung.

Vorreiter bei kommerziellen Blends

Wolstton sieht in der Vermischung der Kaffeesorten, den sogenannten Blends, den Weg zu höchster Qualität. Ein Wolstton-Blend ist eine reichhaltige Kombination verschiedener Ursprünge oder Kaffeesorten, konzentriert in einer winzigen Kapsel. Jeder Spezialitätenkaffee mit seinen individuellen Eigenschaften trägt zu einem einmaligen Gaumenerlebnis bei.

Bei der Qualität macht die Premiummarke keine Abstriche: Die sechs Blends, die Wolstton auf den Markt bringt, verbinden einige der besten Spezialitätenkaffees der Welt.

Spezialitätenkaffee trifft auf Bio-Kapsel

Auf Basis dieser Idee kreiert Wolstton neue kommerzielle Blends, indem Spezialitätenkaffees, die traditionell in Bohnen konsumiert werden, in der biologisch abbaubaren Kapsel dargereicht werden. Ein schnelles, sauberes und praktisches Prinzip, das den authentischen Genuss von Espresso erleichtert, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Das Ergebnis ist eine Symbiose, die den Genuss eines guten Kaffees wunderbar einfach macht: ein unvergesslicher „Wolstton-Moment“.

Sechs einzigartige Blends, sechs außergewöhnliche Konzepte

Alle Wolstton-Blends haben ein gemeinsames Element: Erstklassiger Kaffee von den Galapagos-Inseln. Er repräsentiert die sensorische und konzeptionelle „Seele“ der Marke, das Streben nach Exklusivität, die Leidenschaft für Kaffee und die Liebe zur Natur.

Die Galapagos-Inseln vereinen all diese Eigenschaften, denn wie die Inseln selbst, sind auch ihre Kaffeebohnen ein wahres Wunder der Natur. Die klimatischen Bedingungen der niedrig gelegenen tropischen Inseln sind optimal für den Anbau von Arabica-Kaffee. Gepaart mit der vulkanischen Beschaffenheit der Inseln und ihrem Reichtum an Nährstoffen aus dem Meeressediment wird dieser Kaffee zu einer echten Rarität.

Liebhaber des guten Geschmacks erwartet ein neues Universum exquisiter, exotischer und anspruchsvoller Aromen in der umweltfreundlichen Kapsel:

Baltra

Dieser Kaffee verkörpert sämtliche Werte von Wolstton. Hauptsächlich aus Kaffee von den Galapagos-Inseln hergestellt, mit einem Hauch von Gesha-Bohnen, hat Baltra ein exquisites Aroma von Trockenfrüchten und Röstnoten mit einem Hauch von Milch.

Henalu

Entstanden aus dem Geist des Abenteuers, der Leidenschaft für das Neue und der Harmonie mit der Natur. All diese Elemente bilden ein Blend aus Kaffees, der aus Gebieten stammt, wo einige der legendärsten Surfstrände der Welt zu finden sind: Sumatra, Australien, Hawaii und die Galapagosinseln.

Aquenio

Wahrscheinlich einer der einzigartigsten koffeinfreien Kaffees, die je geschaffen wurden. Eine Mischung aus fünf hochwertigen Kaffeesorten aus Äthiopien, Sumatra, Mexiko, Guatemala und Brasilien. Entkoffeiniert nach dem Swiss Water System, der natürlichsten, saubersten, unschädlichsten und nachhaltigsten Methode.

Mirovia

Ein einzigartiges Erlebnis und eine weltweite Besonderheit: Ein Blend aus Kaffeesorten aller fünf Kontinenten. Das Ergebnis überrascht mit jeder Menge versteckten Feinheiten.

Kirati

Dieser Blend besteht aus Bohnen von den Galapagos-Inseln und aus Nepal. Exotische Länder, Heiligtümer der Natur, mit außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen, die einzigartige, unvergleichliche Kaffees mit eleganten und unvergleichlichen Eigenschaften hervorbringen.

Camanay

Ökologische und soziale Nachhaltigkeit ist die besondere Säule in der Konzeption dieser Mischung. Der Bohne von den Galapagos-Inseln wird ein Kaffee beigefügt, der von der Frauenkooperative Coopetarrazú in Costa Rica stammt, einer Organisation, deren Ziel die Eingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt ist.

Dazu kommt ein Hauch von Amazonas-Kaffee, der im Dschungel von Ecuador angebaut wird. Auf dem Anbaugebiet werden illegal abgeholzte Regenwälder wieder aufgeforstet.

Echte Nachhaltigkeit – für den gesamten Planeten

Jede Wolstton-Kapsel ist ein Beweis für Innovation, Qualität und Sorgfalt. Dem Kaffee wird jeglicher Sauerstoff entzogen, um eine Oxidation zu verhindern. Zusätzlich wird Stickstoff hinzugefügt, um eine optimale Konservierung für 18 Monate zu gewährleisten. Eine absolute Weltneuheit ist, dass das gesamte für die Herstellung der Kapsel verwendete Material vollständig biologisch abbaubar und kompostierbar ist. Das bedeutet, dass es keine Spuren hinterlässt, weder im Meer noch an Land.

Ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltige Verarbeitung

Bei den Kaffeespezialitäten handelt es sich ausschließlich um kleine, nicht industriell hergestellte Kaffeesorten. Daher sind alle Wolstton-Sorten natürlich biologisch. Da es sich um seltene Sorten handelt, haben sie zudem einen hohen kommerziellen Wert, was den Erzeugern ein wirklich wirtschaftlich nachhaltiges Modell garantiert. Einige der Sorten sind sogar Teil von Programmen zur beruflichen Eingliederung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen, um zu einer spürbaren und realen Verbesserung der Gesellschaft und den Lebensbedingungen in den Anbauländern beizutragen.

Wolstton bietet Liebhabern von Spitzenkaffees eine neue Erfahrung, die auf Exzellenz und einer Ausgewogenheit unschlagbarer Nuancen basiert, Hand in Hand mit einem unvergesslichen Markenerlebnis, das auf der Mischung der Ursprünge (Blends) beruht.

Wolstton ist das Ergebnis eines nachhaltigen handwerklichen und kreativen Prozesses, der die Marke zu einem gastronomischen „Meisterwerk“ macht.

Betreten Sie das Wolstton-Universum. Here. Be. Coffee. – https://www.wolsttoncoffee.com/

