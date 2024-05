Zahngold Ankauf: GBLplus GmbH erweitert Service auf ganz Deutschland

Seit über 15 Jahren haben die Brüder Boris und Gennadi Licht ihre Leidenschaft für Schmuck und Edelmetalle zum Beruf gemacht und das Unternehmen „Juwelier & Leihhaus“ gegründet. Die GBLplus GmbH steht

Berlin, den 15. April 2024 – Die GBLplus GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Gennadi Licht, verkündet voller Stolz die Erweiterung ihres Angebots um den Zahngold Ankauf in Berlin https://de.linkedin.com/pulse/zahngoldankauf-zahngold-verkaufen-zu-fairen-preisen-2xsif und ganz Deutschland. Seit über 15 Jahren ist das Unternehmen unter dem Namen „Juwelier & Leihhaus“ eine feste Größe in der Branche und setzt mit dieser neuen Dienstleistung einen weiteren Meilenstein in seiner Erfolgsgeschichte.

Die GBLplus GmbH, gegründet von den Brüdern Boris und Gennadi Licht, hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertigen Service im Bereich Schmuck und Edelmetalle anzubieten. Der neue Service des Zahngold Ankaufs stellt eine innovative Ergänzung des bestehenden Angebots dar und unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, stets am Puls der Zeit zu sein und den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

„Der Ankauf von Zahngold ist für uns eine logische Erweiterung unseres Geschäftsfeldes. Wir möchten unseren Kunden eine komfortable und zuverlässige Möglichkeit bieten, ihre Wertsachen zu Geld zu machen, und gleichzeitig eine umweltbewusste und nachhaltige Verwertung von Edelmetallen fördern“, erklärt Gennadi Licht die Beweggründe hinter der Entscheidung.

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Recycling einen immer höheren Stellenwert einnehmen, passt sich die GBLplus GmbH mit ihrem neuen Service optimal an die Bedürfnisse des Marktes an. Durch den Ankauf von Zahngold leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und ermöglicht es den Kunden, nicht mehr genutzten Schmuck gewinnbringend zu verwerten.

Die GBLplus GmbH begann mit dem Zahngold Ankauf in Berlin und hat nun das Serviceangebot auf ganz Deutschland ausgeweitet. Kunden haben sowohl die Möglichkeit, den Service online über die Homepage des Unternehmens in Anspruch zu nehmen als auch persönlich in den Geschäftsräumen in der Reichsstr. 107 in Berlin vorbeizukommen.

Für weitere Informationen zum Ablauf des Zahngold Ankaufs, den aktuellen Preisen und den verschiedenen Abwicklungsmöglichkeiten können Kunden sich direkt an die GBLplus GmbH wenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GBLplus GmbH

Herr Gennadi Licht

Reichsstr. 107

14052 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 264798782

web ..: https://de.linkedin.com/pulse/zahngoldankauf-zahngold-verkaufen-zu-fairen-preisen-2xsif

email : info@juwelier-leihhaus.de

Pressekontakt:

GBLplus GmbH

Herr Gennadi Licht

Reichsstr. 107

14052 Berlin

fon ..: +49 30 264798782

web ..: https://de.linkedin.com/pulse/zahngoldankauf-zahngold-verkaufen-zu-fairen-preisen-2xsif

email : info@juwelier-leihhaus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SIBANYE STILLWATER LIMITED – Operating Update für das Quartal zum 31. März 2024 JanOne übernimmt ALT 5 Sigma Inc., einen führenden Anbieter von Blockchain-Finanztechnologien der nächsten Generation