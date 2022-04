Zeiten des Wandels

Städte werden sich verändern, denn Mobilität und Digitalisierung schreiten voran. Dafür braucht es viele Rohstoffe.

Dies gilt nicht nur für China, wo Megastädte wie Pilze aus dem Boden sprießen. Schätzungen des United Nations Department of Economic and Social Affairs listen die größten Städte im Jahr 2035 auf. Es sind dies Delhi, Tokio und Shanghai. Dabei werde es Delhi auf rund 43 Millionen Einwohner bringen, eine gigantische Zahl. Zurzeit leben die meisten Menschen in Buenos Aires, Los Angeles, Bangkok und Kairo. Zwei Drittel der Weltbevölkerung werden laut Prognosen im Jahr 2050 in Städten wohnen. Bei dem enormen Wachstum der Städte müssen vielfältige Herausforderungen gemeistert werden. Individualverkehr und Verbrennungsmotoren werden dann mehr in die Vergangenheit gehören. Die zukünftige urbane Mobilität wird vor allem durch Elektro-Fahrzeuge bestimmt sein.

Dazu werden intelligente Verkehrsleitsysteme kommen. Individuelle Fahrtempfehlungen, passend zur jeweiligen Verkehrssituation für den Einzelnen können durch eine umfassende Vernetzung abgerufen werden. Dies könnte dann auch das autonome Fahren voranbringen, an dem große Autobauer bereits arbeiten. Die künstliche Intelligenz wird dabei eine Rolle spielen. Denn in der Smart City kann das Verkehrsgeschehen reguliert und überwacht werden, Staus sollten dann der Vergangenheit angehören. Es wird nicht nur die Zahl der neuen großen Städte, sondern auch die Menge der Kraftfahrzeuge ansteigen. Elektroautos können der Luftverschmutzung entgegenwirken. Möglich ist diese Entwicklung durch den Einsatz von Rohstoffen wie beispielsweise Lithium in den Batterien der Elektrofahrzeuge. Diesen wertvollen und äußerst gefragte Rohstoff haben etwa Alpha Lithium oder ION Energy in ihren Projekten.

Der Standort des Tolillar-Salar-Projekts von Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=St9gQEjaKRE– befindet sich im berühmten Lithium-Dreieck in Argentinien. Die Region punktet mit sehr hochwertigem Lithium.

ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=mdV3joQcDDY – besitzt zwei Lithiumprojekte in der bergbaufreundlichen Mongolei. Der große Lithium-Verbraucher China ist benachbart und verfügt heute über zirka 75 Prozent der Giga-Fabriken weltweit.

