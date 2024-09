ZEQ erweitert Leistungsangebot: Neues Kompetenzfeld Rehabilitation

ZEQ, das führende Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen, erweitert sein Angebot um das neue Kompetenzfeld „Rehabilitation“.

Mit diesem Schritt reagiert ZEQ auf die wachsenden Herausforderungen in der Rehabilitationsbranche und bietet spezialisierte Beratungsleistungen für Rehaeinrichtungen an.

ZEQ hat bereits in der Vergangenheit zahlreiche Projekte mit unterschiedlichen Themen in Rehakliniken und Rehabilitationseinrichtungen umgesetzt. Nun erweitert das führende Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen sein Leistungsspektrum um das Kompetenzfeld Rehabilitation.

„Die Rehabilitationsmedizin spielt eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen, insbesondere in der Nachsorge von PatientInnen nach Operationen oder schweren Erkrankungen. Unser Ziel ist es, Rehakliniken dabei zu unterstützen, die Qualität ihrer Versorgung zu steigern, Prozesse zu optimieren und sich den dynamischen Anforderungen des Marktes erfolgreich zu stellen“, erklärt Prof. Dr. Stefan Beyer, Manager und Leiter des Kompetenzfelds Rehabilitation bei ZEQ.

+++Ganzheitliche Beratung für Rehakliniken+++

Das neue Kompetenzfeld umfasst eine Reihe von Beratungsleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Rehaeinrichtungen zugeschnitten sind:

+ Strategieberatung und Management-Unterstützung: Die Beratungsleistungen von ZEQ zielen darauf ab, Rehaeinrichtungen zukunftssicher zu gestalten und strategische sowie operative Entscheidungen optimal zu unterstützen.

+ Prozessoptimierung: ZEQ unterstützt Rehakliniken dabei, interne Abläufe effizienter zu gestalten und die Patientenversorgung zu verbessern.

+ Qualität und Wirtschaftlichkeit: ZEQ berät Rehakliniken dabei, die Balance zwischen einer hohen Versorgungsqualität und wirtschaftlicher Effizienz zu finden. Durch gezielte Maßnahmen und Kennzahlensysteme lässt sich die Leistung der Kliniken in beiden Bereichen nachhaltig verbessern.

+ Kalkulationsinstrumente: Unter Berücksichtigung der neuen Anforderungen der Kostenträger DRV und GKV im Hinblick auf die Vergütungsverhandlungen unterstützt ZEQ Rehabilitationseinrichtungen dabei, betriebswirtschaftliche Instrumente wie die Prozesskostenrechnung einzuführen.

+ Personalmanagement: ZEQ berät Rehakliniken bei der Optimierung des Personalmanagements, um den Fachkräftemangel zu bewältigen und die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Dies umfasst die Entwicklung von Strategien zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung sowie die Verbesserung von Arbeitsabläufen und -strukturen.

„Mit unserer Expertise im neuen Kompetenzfeld Rehabilitation möchten wir den Kliniken helfen, ihre PatientInnen nicht nur optimal zu betreuen, sondern auch wirtschaftlich effizient zu arbeiten und langfristig erfolgreich zu sein“, betont Dr. Nico Kasper, Vorstand und Leiter des Kompetenzfelds Strategie bei ZEQ.

Die Rehabilitationsmedizin steht vor vielfältigen Herausforderungen: demografischer Wandel, Fachkräftemangel, steigende Ansprüche an die Qualität der Versorgung und zunehmende gesetzliche Regulierungen.

ZEQ bietet Kliniken individuelle Lösungen, mit denen sie die Herausforderungen meistern und sich als innovative Vorreiter im Markt positionieren können.

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Technologiemanagement und Rehabilitation an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet – zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2024/25.

