Der Silberpreis ist explodiert. Ob hier die Börsenzocker zugeschlagen haben oder nicht – die Fundamentaldaten beim Silber sind exzellent.

Da haben sich kürzlich junge Investoren bei GameStop über den Social-Media-Kanal Reddit verabredet, um Aktien zu kaufen. Damit sollten Hedge-Fonds, die short gegangen sind, geschädigt werden. Dann hörte man jetzt noch den Begriff „silversqueeze“. Gemeint ist damit das gemeinschaftliche Pushen des Silberpreises.

Wichtig ist jedoch, wie die mittel- bis langfristigen Fundamentaldaten aussehen. Und beim Silber scheinen sich viele Experten, Banken und Analysten einig zu sein: Hier liegt noch großes Preispotenzial. Denn Silber wird etwa zur Hälfte in der Industrie verarbeitet. Und eine anhaltende, ja wachsende Nachfrage dürfte vor allem aus der Photovoltaikbranche und aus dem Automobilsektor kommen. Elektroautos und Hybridfahrzeuge verbrauchen viel Silber bei der Produktion. Auch in den Smartphones und in den 5G-fähigen Geräten wird Silber verbaut. Dazu kommen noch die ehrgeizigen Klimapläne des neuen US-Präsidenten zur Emissionsverringerung.

So sollte man sich nicht von kurzfristigen Schwankungen beim Preis des Edelmetalls verunsichern lassen. Denn auf den kleinen Bruder des Goldes zu setzen, sollte sich auszahlen. Und Silberspekulationen gab es schon durch die Brüder Hunt Ende der 70-Jahre und auch durch Warren Buffet gegen Ende der 90-er Jahre.

Entscheidend ist die Nachfrage aus der Industrie und das gestiegene Anlegerinteresse, welche beide den Preis von Silber stärken können. Warum also nicht auf mit einem Hebel auf Silbergesellschaften wie Endeavour Silver oder Kuya Silver setzen.

Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=42l4kCzMvvg – betreibt als Produzent nicht nur drei Minen in Mexiko, sondern arbeitet an einer Entschließungsentscheidung für die dann vierte Mine Terronera.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=e6wWsQNRwRo – arbeitet mit Hochdruck an der früher produzierenden Bethania-Silbermine (früher Silber, Zink und Blei) in Peru. In verschiedene Richtungen noch offen, ist großes Potenzial vorhanden.

