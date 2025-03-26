  • Zodiac Gold: Kassen gefüllt, Bohrer rotieren – Auf dem Weg zur ersten Ressource

    Zodiac Gold startet nach der überzeichneten 5,6-Mio.-CAD-Finanzierung ein 3.000-Meter-Bohrprogramm auf Todi – Arthington soll wachsen und die Basis für die erste Ressourcenschätzung liefern.

    BildDie Tinte unter der stark überzeichneten 5,6-Millionen-CAD-Finanzierung ist noch nicht richtig trocken, da legt Zodiac Gold (TSX.V: ZAU; OTCQB: ZAUIF; FSE: K19) bereits ein rasantes Tempo vor! Ohne Zeit zu verlieren, wandert das frische Kapital direkt in den Boden des Todi-Goldprojekts in Liberia.

    Das Unternehmen hat umgehend ein Diamantbohrgerät mobilisiert, um ein ambitioniertes 3.000-Meter-Bohrprogramm auf der zentralen Arthington-Entdeckung zu starten. Der klare Fokus dieses aggressiven operativen Vorstoßes: Die bekannte Mineralisierung sowohl in die Tiefe als auch entlang des Streichens massiv zu erweitern, um das Fundament für eine erste offizielle Ressourcenschätzung zu gießen.

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