Zukunft gestalten statt abwarten: TEAMLogistikforum 2026 lädt nach Paderborn ein

Ende November trifft sich die Intralogistik-Branche wieder in Paderborn zum 26. TEAMLogistikforum. Spannende Vorträge und rund 25 Ausstellerfirmen erwarten Besucher bei der kostenlosen Veranstaltung.

Die Intralogistik befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Künstliche Intelligenz revolutioniert

Prozesse, Robotik eröffnet neue Möglichkeiten und der zunehmende Fachkräftemangel erfordert

innovative Strategien. Unternehmen stehen mehr denn je vor der Aufgabe, die Entwicklungen nicht

nur zu beobachten, sondern aktiv für sich zu nutzen. Genau hier setzt das TEAMLogistikforum am

24. November 2026 in Paderborn an.

Unter dem diesjährigen Motto „Mut zur Veränderung – Technologien nutzen. Zukunft gestalten.“ bringt die etablierte Fachveranstaltung Entscheider*innen, Branchenexpert*innen sowie Innovationsleader zusammen, um gemeinsam die Zukunft der Intralogistik zu diskutieren und zu gestalten.

Das Event findet auch in diesem Jahr im Heinz Nixdorf MuseumsForum, dem weltgrößten Computermuseum, in Paderborn statt und bietet ein hochkarätiges Programm mit inspirierenden Keynotes, praxisnahen Erfahrungsberichten und innovativen Lösungsansätzen für die Herausforderungen von heute und morgen.

Zu den Highlights gehören unter anderem:

* _Zitat: „Die Digitalisierung von allem und die Künstliche Intelligenz in allem wird alles für uns alle ändern. Die Logistik wird eine der ersten Branchen sein, in der KI durchbricht. Man tut nun gut daran, nicht blindlings alles auf den Kopf zu stellen, sondern vorhandene Software auf allen Ebenen als intelligente Umgebung für KI zu nutzen.“ _In seinem Vortrag mit dem Titel „Zu Ende gedacht – Wie KI die Logistik neu erfindet“ wirft einer der renommiertesten Vordenker der Branche, Prof. Michael ten Hompel, Seniorprofessor der TU Dortmund, einen Blick auf die Zukunft der Logistik.

* In einem Fußballjahr mit WM und dem Aufstieg des SC Paderborn in die erste Bundesliga, passt der Impulsvortrag zum Abschluss der Veranstaltung perfekt ins Bild. Mit seiner Präsentation „Vom Spielfeld ins Leben: Mut zu Entscheidungen“ schlägt Dr. Markus Merk, dreifacher Weltschiedsrichter, Entwicklungshelfer, Stifter und Extremsportler, die Brücke zwischen Spitzensport und Unternehmensalltag und liefert wertvolle Denkanstöße für Führung und Veränderungsprozesse.

* „Besondere Anforderungen, besondere Lösungen – ProStore® im Praxiseinsatz bei Kreyenhop &

Kluge“ – ein praxisnaher Erfahrungsbericht von Tim Schön, Geschäftsführer, Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, und Stefan Schulze Weischer, Partner, Schulte Berater + Planer, über innovative

Lagerlösungen im realen Einsatz.

* „Humanoide Robotik – Automatisierung der Logistik auf zwei Beinen?“ –

Dr.-Ing. Julian Eßer, Abteilung Informationslogistik und Assistenzsysteme, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, zeigt, welches Potenzial humanoide Roboter künftig in intralogistischen Prozessen entfalten können.

Praxis, Trends und Networking am Nachmittag

Am Nachmittag können die Teilnehmenden aus verschiedenen Vortragsslots wählen und sich ihr individuelles Konferenzprogramm entsprechend ihrer Interessenschwerpunkte zusammenstellen.

Neben dem fachlichen Input zeichnet sich das TEAMLogistikforum insbesondere durch den intensiven Austausch innerhalb der Branche aus. Großzügige Networking-Pausen schaffen Raum für neue Kontakte, vertiefende Gespräche und den direkten Dialog mit Expert*innen. Auf der begleitenden Fachausstellung präsentieren rund 25 Aussteller-Unternehmen ihre neuesten Technologien, Produkte und Dienstleistungen rund um die Intralogistik.

Das TEAMLogistikforum findet bereits zum 26. Mal statt, hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Branchentreff etabliert und bietet eine ideale Plattform, um Trends frühzeitig zu erkennen, Best Practices kennenzulernen und wertvolle Impulse für die eigene Unternehmensstrategie mitzunehmen.

Wer die Zukunft der Intralogistik nicht nur beobachten, sondern aktiv mitgestalten möchte, kann sich schon heute für den 24. November 2026 anmelden. Für Fachbesucher*innen ist die Veranstaltung kostenlos.

Mehr Infos, das komplette Programm und Anmeldemöglichkeiten für Fachpublikum und Ausstellerfirmen unter: www.team-logistikforum.de

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Über TEAM

Die TEAM GmbH aus Paderborn ist auf die Konzeption und Realisierung moderner IT-Lösungen spezialisiert. Auf Basis von Standardsoftware oder als Individualentwicklung realisieren unsere Expert*innen zukunftsorientierte Lösungen und stellen diese passgenau für Unternehmen aus diversen Branchen bereit.

In unserem Geschäftsbereich Intralogistik-Software machen wir Lager zukunftsfähig: Mit dem Warehouse Management System ProStore® digitalisieren, automatisieren und optimieren wir sämtliche Lagerprozesse – transparent, skalierbar und bereit für die Anforderungen moderner Logistik.

In unserem zweiten Geschäftsbereich entwickeln wir Datenbank-Konzepte auf höchstem Niveau, bieten Managed Services, Schulungen, Cloud-Strategien, individuelle Software-Entwicklungen und maßgeschneiderte KI-Lösungen. TEAM ist einer der führenden Oracle-Partner Deutschlands.

Die TEAM GmbH wurde 1982 in Paderborn gegründet und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter*innen. TEAM ist ein Mitglied der Materna-Gruppe. Renommierte Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung gehören zu unseren langjährigen Kunden.

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