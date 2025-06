Zum hundertjährigen Bestehen: Der Akt der Erneuerung der Kiswah der Kaaba verkörpert die aufopfernde Pflege des Königreichs Saudi-Arabien zur Erhaltung der beiden Heiligen Moscheen

MEKKA, SAUDI-ARABIEN / ACCESS Newswire / 26. Juni 2025 / Die Generalbehörde für die Pflege der beiden Heiligen Moscheen, vertreten durch den König-Abdulaziz-Komplex für die Kiswah der Heiligen Kaaba, führte den Vorsitz bei der Erneuerung der Kiswah (Schwarzes Seidentuch) am ersten Tag des Monats Muharram (erster Monat des islamischen Mondkalenders). Dieser feierliche Akt erfolgte im Rahmen eines ganzheitlichen Brauchtums, das die Bereitschaft und Hingabe des Königreichs Saudi-Arabien hinsichtlich des Dienstes an den beiden Heiligen Moscheen widerspiegelt – in Fortführung eines Vermächtnisses von mehr als 100 Jahren der sorgfältigen Herstellung der Kiswah für das ehrwürdige Gebäude.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80154/TheGeneralAuthority_260625_DEPRCOM.001.jpeg

Heilige Kaaba

Die Zeremonie der Erneuerung der Kiswah der Heiligen Kaaba

Das Ereignis wurde mit großer Sorgfalt organisiert. Während die bestehende Kiswah sorgfältig für die Entfernung vorbereitet wurde, wurde die neue Kiswah hochgezogen und sicher an allen Seiten der Kaaba befestigt. Darüber hinaus wurden in einem von hoher Handwerkskunst und Präzision geprägten Akt der mit goldenen Verzierungen bestickte Türvorhang, die laternenförmigen Teile, der Gürtel und die Samadiyah-Ornamente angebracht.

Der King-Abdulaziz-Komplex für die Kiswah der Heiligen Kaaba zeichnet als einzige spezialisierte Einrichtung für die Herstellung der Kiswah verantwortlich. Die einzelnen Herstellungsschritte werden innerhalb des Komplexes in einem präzisen Herstellungsverfahren ausgeführt, das mit der Reinigung des zum Färben bestimmten Wassers beginnt. Anschließend erfolgt das automatisierte Weben, Bedrucken, Sticken und Zusammenfügen. Den Abschluss bilden diverse Maßnahmen der Qualitätssicherung, die von 154 qualifizierten saudischen Spezialisten und Technikern durchgeführt werden.

Für die Herstellung der bis zu 1.415 Kilogramm schweren Kiswah werden hochwertige Rohstoffe verwendet, unter anderem 825 Kilogramm schwarz gefärbte Naturseide und 410 Kilogramm Baumwolle. Die Kiswah wird mit 120 Kilogramm Goldfäden und 60 Kilogramm Silberfäden bestickt. Darüber hinaus ist sie mit 54 goldbeschichteten Ornamenten verziert, zu denen der Gürtel, die Koranverse, der Türvorhang, die laternenförmigen Teile sowie Verzierungen rund um den Meezab (goldene Regenrinne) und die Ecken zählen.

Die Kiswah ist mit 68 Koranversen aus 11 Suren geschmückt, während der Türvorhang 763 Worte aus dem Koran enthält. Befestigt wird das Ganze mit 100 präzise positionierten Seilen, die gleichmäßig über alle vier Seiten der edlen Kaaba angebracht sind.

Die Kiswah ist über 14 Meter hoch und besteht aus fünf Hauptteilen. Vier davon bedecken jeweils eine Seite der Kaaba, während der fünfte Teil den Türvorhang bildet, der mit aus Gold- und Silberfäden gestickten Koranversen ausgestaltet ist und mit minutiöser Detailarbeit und großem fachlichem Können hergestellt wird.

Mit der Erneuerung der Kiswah findet das Vermächtnis, welches das Königreich Saudi-Arabien aus der Zeit seines Gründers, König Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud – möge Allah ihm gnädig sein – übernommen hat, seine würdige Fortsetzung. Der Akt bekräftigt die Fortführung dieses gesegneten Erbes unter der direkten Obhut des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und seines Stellvertreters, Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Muhammad bin Salman bin Abdulaziz – möge Allah sie beide schützen. Diese Initiative steht im Einklang mit der nationalen Vision, die den Schwerpunkt auf die Erbringung herausragender Dienste für die Besucher des Heiligen Hauses Allahs legt.

