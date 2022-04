Zwei FOCUS-BUSINESS Auszeichnungen für ZEQ im Jahr 2022

Die Krankenhausberatung ZEQ aus Mannheim darf sich in diesem Jahr sowohl zu den Top-Beratern im Gesundheitswesen als auch zu den Top-Arbeitgebern im Mittelstand zählen.

Bei der neuesten Erhebung von FOCUS-BUSINESS wurden KundInnen und KollegInnen von Unternehmensberatungen verschiedener Branchen befragt. An der Online-Befragung, die vom 18. August bis 13. Oktober 2021 stattfand, haben 11.010 ExpertInnen teilgenommen. Als KundInnen gelten hierbei Entscheider mit Leitungsfunktion in Unternehmen, die selbst Beratungsleistungen in Anspruch genommen haben. Zu den befragten BranchenkollegInnen zählen Geschäftsführende und PartnerInnen von Beratungsunternehmen.

In die Liste der Top-Berater gelangen diejenigen, die eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Empfehlungen der beiden wichtigen Anspruchsgruppen für sich verzeichnen können. Sowohl ZEQ, als auch die Tochter 1K – Die Krankenhausberater, haben die Auszeichnung „Top-Berater 2022“ erhalten und zählen damit zu den besten Beratungen im Gesundheitswesen. Die vollständige Übersicht der Top-Berater ist online abrufbar unter focusbusiness.de/berater.

Zuvor hatte ZEQ es auch in die Liste der Top-Arbeitgeber Mittelstand geschafft. In diese Auszeichnungen flossen mehr als 550.000 Bewertungen von Mitarbeitenden zu über 38.000 mittelständischen Unternehmen ein. Zusätzlich zur Analyse vorhandener Online-Bewertungen stellt seit diesem Jahr eine großangelegte Mitarbeitendenbefragung über verschiedenste Kanäle den Hauptbestandteil der Datenerhebung dar.

Die Erhebungen und Empfehlungen des Experten- und Ratgeberportals der FOCUS-Redaktion sind unabhängig und für die Unternehmen kostenlos. Die fundierte Recherche und transparent wie objektiv ausgewertete Quellen führen zu anerkannten Top-Listen der Besten auf ihrem Gebiet.

Das Team von ZEQ freut sich über die diesjährigen Auszeichnungen und dankt allen KundInnen und KollegInnen für die Wertschätzung der geleisteten Arbeit und ihr Vertrauen.

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 400 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Sanierung, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Führungskräfteentwicklung und Befragungen an. Das Leistungsspektrum wird durch die E-Learning-Plattform www.klinikcampus.de abgerundet. ZEQ wurde für die Branche Health Care mehrfach ausgezeichnet, u. a. in der „Beste-Berater“-Studie von brand eins und statista.

