Zwei Promis unter den Superfoods: Kurkuma & Ingwer

Wer sich nicht an die C- oder D-Promis unter den Superfoods heranwagen mag, deren Wirkung noch nicht so populär ist, kann ganz einfach auf diese bekannten Knollen zurückgreifen.

Die bio Kurkuma Ingwer Kapseln mit Pfeffer enthalten wertvolle Inhaltsstoffe, wie z.b. die entzündungshemmenden, Immunsystem aktivierenden und antibakteriell wirkenden Stoffe des Ingwer. Aufgrund dieser wertvollen Zusammensetzung, benutzt man Ingwer allgemein gebräuchlich sehr gerne bei Erkältungen, Magen-Darm-Beschwerden oder auch Übelkeit. Der schwarze Pfeffer funktioniert wie eine Art Katalysator, der eine bessere Bioverfügbarkeit ermöglicht. Dabei werden die Nährstoffe der anderen Pflanzen langsamer abgebaut, wodurch die Wirkung noch besser entfaltet werden kann. Das in den Bionutra Kurkuma Ingwer Pfeffer Kapseln enthaltene Chili regt den Stoffwechsel an, fördert die Fettverbrennung und bringt den gesamten Kreislauf in Schwung.



Doch nicht nur die ersten drei Inhaltsstoffe machen die Kurkuma Ingwer Pfeffer Kapseln zu einem wertvollen Begleiter im Alltag – auch das Kurkuma verfügt über wunderliche Wirkungen und wird nicht selten in seinem medizinischen sowie gesundheitsfördernden Potential unterschätzt.

Geschmack und Wirkung von Kurkuma



Für gewöhnlich erhält man Kurkuma in Form von gemahlenem Pulver oder Stücken, um es als Gewürz in Salaten und Hauptgerichten oder auch Desserts zu verwenden. Ebenso wird Kurkuma gerne als Farbstoff E100 verwendet, wenn die Produkte eine angenehme orange Farbe tragen sollen. So kann man Lebensmittel färben, ohne dabei Chemie verwenden zu müssen.An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Kurkuma auch Textilien und Hände ordentlich einfärben kann. Gegebenenfalls ist hier also etwas Vorsicht geboten.



Der erdige und leicht bittere Geschmack eignet sich optimal für Gemüsesuppen und Reisgerichte. Auch als Tee wird Kurkuma von vielen Menschen täglich genossen. In jedem Fall können wir die gesundheitlichen Vorteile der Kurkuma-Pflanze genießen, wobei hohe Temperaturen nicht selten wertvolle Inhaltsstoffe von Pflanzen und Wurzeln zerstören, auskochen oder deformieren, sodass wir nicht mehr den vollen Nutzen durch den Konsum dieser Wunderpflanze haben.



Der Konsum kann viele, positive Effekte mit sich bringen:



Hilfe bei Magen-Darm-Beschwerden

Entzündungs- und schmerzhemmend

Krebshemmend

Antioxidative Wirkung

Senkt den Cholesterinspiegel,

Positiver Einfluss auf Galle und Leber



Die Hersteller von Bionutra verfügen über einen beruflichen Background der Biochemie und können ihr Wissen aus der jahrelangen Forschungstätigkeit an der Berliner Charité nutzen, um aus wertvollen Rohstoffen hocheffiziente und wirksame Nahrungsergänzungsmittel zu erschaffen. So möchte das Team von Bionutra mit fairen und hochwertigen Produkten das höchste Gut erhalten und fördern, das es gibt – unsere Gesundheit



Alle Produkte, welche in den Bionutra Kurkuma Ingwer Kapseln mit Pfeffer landen, müssen biologisch und nachhaltig angebaut sein. Das bedeutet, dass hier weder Gentechnik noch Chemie zum Einsatz kommen. Wir können uns hier auf einen nachweislich biologischen Ursprung verlassen und profitieren durch die Seriosität akkreditierter Kontrollstellen. Darüber hinaus wird die Rohware durch Agrolab in Deutschland auf schwermetalle Pestizide und Mikrobiologie rückstandskontrolliert. Die Verkapselung erfolgt ebenso in Deutschland und das selbstverständlich unter Pharm Herstellungsbedingungen. Außerdem sind die Kurkuma Ingwer Pfeffer Kapseln zu 100% vegan. Hier kommen weder Gelatine, noch Laktose oder Gluten zum Einsatz.

