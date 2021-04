Zweiter digitaler Spitzensportler-Talk am 21. April

Olympiasieger und Spitzensportler geben Impulse für Unternehmen zu den Themen Zielerreichung und Umgang mit Rückschlägen – Impulsvorträge von André Lange, Frank Busemann und Gela Allmann

o Olympiasieger und Spitzensportler geben Impulse für Unternehmen zu den Themen Zielerreichung und Umgang mit Rückschlägen

o Impulsvorträge von André Lange, Frank Busemann und Gela Allmann

o Tickets jetzt kostenfrei buchbar

Hamburg, 15. April 2021 – Durststrecken überwinden, die Spur halten auch in schwierigen Zeiten, nach tiefen Stürzen wieder aufstehen und weitermachen, nicht den Glauben an sich verlieren – all dies sind Fähigkeiten, die die aktuelle Corona-Pandemie Menschen und auch vielen Unternehmen abverlangt. Für Spitzensportler gehören sie ganz selbstverständlich zu ihrem Beruf; ohne diese Qualifikationen sind sie zum Scheitern verurteilt.

Die Hamburger Event-Agentur KahnEvents hat deshalb gemeinsam mit der SPORT SPEAKER GmbH im Olympiajahr 2021 ein Veranstaltungsformat entwickelt, bei dem Unternehmen von erfolgreichen Sport-Legenden lernen können: den SPORT SPEAKER Online Talk presented by KahnEvents. Am 21. April findet von 16:30 – 18:00 Uhr bereits der zweite Talk statt, nachdem das erste Event am 4. Februar ein voller Erfolg war.

Welche Sporthelden sind dieses Mal dabei? Unter dem Motto „Erfolg, Motivation, Comeback“ sind André Lange, Frank Busemann und Gela Allmann geladen. André Lange ist mit vier olympischen Goldmedaillen sowie jeweils acht Welt- und Europameistertiteln der erfolgreichste Bobfahrer der Welt. Aktuell ist er Trainer von Chinas Olympia-Bobteams. Das Erfolg immer Teamwork ist, gehört zur Grundüberzeugungen des Mannschaftssportlers. Frank Busemann überzeugte als Zehnkämpfer in der Leichtathletik, der Königsdisziplin der Olympischen Sommerspiele, mit einer Silbermedaille Millionen TV-Zuschauer. Deutschlands Sportler des Jahres ist heute TV-Experte und Motivationsredner. Gela Allmann ist eine erfolgreiche Ausdauersportlerin in den Disziplinen Berglauf und Skitouren-Rennlauf. Bei einem Fotoshooting stürzte sie über 800 Meter in die Tiefe, kämpfte sich danach über zwei Jahren eindrucksvoll in ihr altes Leben zurück und weiß wie kaum eine andere, wie man sich aus schweren Krisen wieder aufrappelt. Heute ist sie Buchautorin, Moderatorin und Mutter zweier Kinder. Moderiert wird der Talk von Nadja Kahn, Inhaberin von KahnEvents.

Bei der Veranstaltung kommen die Gäste den prominenten Sportlern so nah, wie es bei Präsenzveranstaltungen selten möglich ist. Zunächst geben die drei Sport Speaker ihren Zuschauern in Auszügen aus Impulsvorträgen wertvolle Erkenntnisse und persönliche Erfahrungen aus ihrer Karriere und ihrem Leben preis – direkt ins heimische Wohnzimmer. Schon während dieser Reden können Fragen im Chat gestellt werden, die die Moderatorin den Sportlern stellt und die diese direkt beantworten. Anschließend stehen die drei Stargäste den Teilnehmern noch in separaten digitalen Räumen für Fragen oder Diskussionen im kleinen Kreis zur Verfügung. Der Online Talk endet mit echten Gänsehautmomenten: Per Zufallssteuerung werden die drei Sportlegenden mit je einem Teilnehmer in kurze Eins-zu-Eins-Sessions zusammengeschaltet – die perfekte Gelegenheit, um ganz persönliche Fragen zu stellen.

Die Tickets sind ab sofort unter https://hopin.com/events/2-sport-speaker-online-talk buchbar. Die Veranstaltung ist für jeden zugänglich und kostenfrei. Wer möchte, kann allerdings eine Spende an die Sven-Hannawald-Stiftung (https://www.sven-hannawald.com/stiftung/) entrichten. Die Stiftung fördert ausgewählte Projekte im Jugendsport und in der Gesundheitspflege, insbesondere im Bereich der Prävention und Heilung von Burnout-Erkrankungen, an der der Olympiasieger Hannawald selbst vor einigen Jahren erkrankte.

Die Agentur KahnEvents hat sich im Corona-Jahr 2020 auf digitale Veranstaltungen spezialisiert. Firmenjubiläen, Weihnachtsfeiern, Musik- und Kunstfestivals, Networking-Events, Impulsvorträge prominenter Redner oder private Feiern – all diese Veranstaltungsformen hat die Hamburger Agentur in den digitalen Raum transferiert. Dabei haben die Online-Events nichts mit einer klassischen Videokonferenz zu tun. Die Event-Experten achten stets auf Interaktion zwischen Teilnehmern und Prominenten, auf echte Emotionen, Überraschungen, Inspiration und Spaß für alle Gäste.

Partner der Sportler-Talks ist die SPORT SPEAKER GmbH, die Olympiasieger und Weltmeister nach ihrer sportlichen Karriere berät und als TV-Experten, Markenbotschafter und Speaker an Unternehmen vermittelt. Gesendet wird aus den Delphi Digital Studio mit Unterstützung des Streaming-Spezialisten Artstage Veranstaltungstechnik.

Weitere Informationen unter: https://hopin.com/events/2-sport-speaker-online-talk

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KahnEvents

Frau Nadja Kahn

Wandsbeker Chaussee 212/214

22089 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040-88882730

web ..: http://www.kahnevents.de

email : info@kahnevents.de

Pressekontakt:

HICKORY TREE

Frau Stefanie Karkheck

Obere Lindenstraße 12

21521 Wohltorf

fon ..: +49 171 212 6829

web ..: http://www.hickorytree.de

email : stefanie@hickorytree.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bruderherz – Mein Weg mit Jesus – Spiritueller Erzählung für mehr Lebensfreude