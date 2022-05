120 Jahre Teddybär: Steiff rückt im Jubiläumsjahr den Teddy in den Fokus des Markenauftritts

Der Teddybar feiert in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag. Die Margarete Steiff GmbH würdigt ihren wichtigsten Vertreter mit einem neuen Markenauftritt, entwickelt von der Agentur Peter Schmidt Group.

Das Kuscheltier, das für die Marke Steiff steht wie kein anderes, feiert in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag: der Teddybär. Seit seiner Erfindung durch Richard Steiff 1902 bringt er auf der ganzen Welt Kinderaugen zum Leuchten und symbolisiert Premiumqualität mit einer faszinierenden Geschichte. Die Margarete Steiff GmbH würdigt ihren wichtigsten Vertreter im Jubiläumsjahr mit einem neuen Markenauftritt, der den ikonischen Teddybärenkopf ins Zentrum stellt. Entwickelt hat den neuen Look die Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group.

Der Teddybär, der die Marke Steiff weltweit bekannt machte, wird ab 2022 zum prägenden Element des Steiff Logos – genauer gesagt der ikonische Teddybärenkopf mit dem „Knopf im Ohr“ als Qualitätsprädikat. Die Strategieberatung Batten & Company, die Steiff bei der Neupositionierung berät, ermittelte im Rahmen einer groß angelegten Marktforschung, dass nahezu alle Befragten mit dem Namen Steiff automatisch den Teddybären assoziieren. Diese starke Bindung zwischen der Marke und ihrem absoluten Bestseller seit über einem Jahrhundert wird nun auch im Logo sichtbar. Als klarer Sympathieträger in Schwarz auf Weiß steht der unverwechselbare, auf seine wesentlichen Merkmale reduzierte Bärenkopf über dem bekannten Schriftzug und weckt auf den ersten Blick Empathie und Kindheitserinnerungen. Der weiße Kreis im Ohr rechts steht dabei für die zweite Pionierleistung des Hauses Steiff, den „Knopf im Ohr“, den seit 1904 alle Steiff Produkte als einzigartigen Echtheitsnachweis tragen.

„Der Teddybär steht wie kein anderes Plüschtier für Steiff. In ihm vereint sich, was unsere Marke ausmacht: Er ist der liebevolle Begleiter in der Kindheit, verbunden mit echten Emotionen und wertvollen Erinnerungen. Von Anfang an bis heute mit größter Sorgfalt und Achtsamkeit hergestellt, bleibt er seinem Besitzer ein Leben lang erhalten“, so Dirk Petermann, CEO der Margarete Steiff GmbH. „In unserem neuen Logo führen wir zusammen, was unverwechselbar zusammengehört.“

Den Designern war es wichtig, dass alle Markenelemente genau die handwerkliche Qualität ausstrahlen, die auch die Produkte von Steiff auszeichnet. Um dem modernen Verständnis von Premium und den Anforderungen des Digitalen gerecht zu werden, wurde der bekannte Schriftzug optimiert, ohne seinen Wiedererkennungswert zu schmälern. Er wurde leicht begradigt und größere Binnenräume verleihen ihm in kleinen und digitalen Anwendungen Schärfe. Die kleine Subline „Since 1880“ betont darüber hinaus die langjährige und erfolgreiche Geschichte der Marke. Kombiniert wird das neue Logo mit einer Palette von gedeckten Pastelltönen sowie in den Fließtexten mit der klassizistischen Bodoni und der Work Sans.

Der neue Markenauftritt ist jedoch mehr als nur das neue Logo. „Bei der strategischen Markenarbeit stand für uns im Zentrum, unsere Werte und unseren Purpose klar zu formulieren, um den konsistenten Premiumauftritt von Steiff an allen Touchpoints der Marke noch besser erlebbar zu machen“, so Maike Sobek, Chief Marketing Officer der Margarete Steiff GmbH.

„Durch den Teddybär ist die Margarete Steiff GmbH weltweit zur Kultmarke geworden“, ergänzt Ruediger Goetz, Managing Director der Peter Schmidt Group. „Der neue Look ist der Ausdruck von Empathie für die Werte der Marke und steht für Heritage, Kindheitsträume und ausgezeichnete Premiumqualität.“

Die klare Präsenz des Teddybären als Protagonist des Markenauftritts steht dafür, dass sich Schenkende wie Sammler, Eltern, Großeltern und Kinder auf qualitativ hochwertige, mit viel Liebe gemachte Originale verlassen können, stets verbunden mit dem Gefühl des Besonderen.

