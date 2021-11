Alle Jahre wieder „Weihnachten mit Teddy Herz“: „Susi liebt den Weihnachtsmann“ ist Teddy’s neue Single

Pünktlich zur diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit veröffentlicht der beliebte Sänger und Entertainer Teddy Herz die Single „Susi liebt den Weihnachtsmann“ aus seinem Weihnachts-Album…

Die Advents- und Weihnachtszeit hat es Teddy Herz schon immer angetan. „Es ist das Fest der Liebe und der Familie und so soll es Bitte auch bleiben“, so der diesjährige Wunsch des beliebten Sängers und Entertainers.

Rechtzeitig zum Fest veröffentlicht er denn auch seine nunmehr 11. Single „Susi liebt den Weihnachtsmann“, eine Auskoppelung aus dem aktuellen Weihnachts-Album, das Teddy’s „Top 10“ der Weihnachtslieder enthält und musikalische Weihnachtswünsche für die ganze Familie erfüllt. Pro verkaufte CD „Weihnachten mit Teddy Herz“ gehen übrigens 1 Euro an die „Reuthers Children Charity“, bei der Spenden 1:1 und ausschließlich für Sachspenden verwendet werden.

Auf die Frage was ihm zu „Susi liebt den Weihnachtsmann“ spontan einfällt, meint der Schlagersänger lächelnd: „Bei der Textzeile ‚Er reichte ihr Geschenke, ich hab’s genau gesehn‘ erhebe ich aus irgendeinem Grund ganz automatisch jedesmal den Zeigefinger und das ging schon beim Einsingen im Studio los…“

Teddy Herz im Radio und TV

Der Titel „Weihnachten mit Teddy Herz“ ist Programm. Auch im Radio und TV ist Teddy Herz nämlich in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit verstärkt zu hören und zu sehen. Mit der von ihm präsentierten Radiosendung „Weihnachten mit Teddy Herz und seinen Gästen“ auf Radio Schlager Musikanten hatte er im vergangenen Jahr an allen vier Advents-Sonntagen und am Heilig Abend bereits die Erwartungen übertroffen und so möchte er in diesem Jahr mit einer gleichnamigen Sendung im Schlager Musikanten TV noch eins draufsetzen.

„Schlager Rock’n’Roll at its best“

Dass Teddy Herz einen Faible für die 50er und 60er Jahre hat, in denen „die Welt noch in Ordnung war“, ist mittlerweile hinreichend bekannt und so sind neben seinen besonderen Cover-Versionen beliebter Gassenhauer seine eigenen Lieder allesamt im Stil dieser wunderbaren Zeit gehalten. „Schlager Rock’n’Roll at its best“, so die wohl treffendste Bezeichnung für sein vielseitiges Repertoire, mit dem der Entertainer ein generationsübergreifendes Publikum anspricht. Sein sehr persönliches Album „Welche Farbe hat die Welt“ hat das bereits hinreichend unter Beweis gestellt. Gerade in der heutigen Zeit besinnen sich immer mehr Menschen auf Tugenden von damals, zum einen Menschlichkeit und zum anderen die Kunst der Unterhaltung und damit Menschen aufheitern – die Mission von Teddy Herz.

„Susi liebt den Weihnachtsmann“ erscheint wie alle bisherigen Veröffentlichungen von Teddy Herz auf dem Musiklabel Reuthers Records, das sich auf Deutschen Schlager spezialisiert hat. Die Single ist seit Montag, 8. November 2021 bei allen Download Stores und Streamingdiensten erhältlich – das aktuelle Album „Welche Farbe hat die Welt“ sowie das Familien-Weihnachts-Album „Weihnachten mit Teddy Herz“ natürlich auch als CD im Fachhandel und bei Online Shops.

