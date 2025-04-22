  • 13. März 2026: Weltschlaftrag 2026 im The Nautilus Maldives mit luxuriösen NYITA-Baderitualen

    Besonders Schlafrituale für den Weltschlaftag im The Nautilus Maldives

    BildAm 13. März 2026 lädt The Nautilus Maldives seine Gäste ein, den Welt-Schlaftag der World Sleep Society bewusst zu zelebrieren. Unter dem Motto „Gut schlafen, besser leben“ erinnert die ultraluxuriöse Privatinsel daran, dass wahrer Luxus in Ruhe, Achtsamkeit und persönlichem Freiraum liegt. Dabei spielt die schlaffördernde Wirkung der natürlichen Duftessenzen aus dem Hause Nyita eine besondere Rolle. Gemeinsam mit Nyita hat The Nautilus Maldives das „Nyita Bath Butler“-Ritual entwickelt. Dabei wählen die Gäste ihre favorisierte Bade-Reise aus einem kuratierten Programm aus, die der persönliche House Master dann individuell direkt in der eigenen Residenz vorbereitet. Zusätzlich werden individuell abgestimmte Erfrischungen angeboten, die einen Abend voller Entspannung und anschließend einen besonders regenerierenden Schlaf garantieren.

    Rituale der Entspannung im Solasta Spa
    Zusätzlich präsentiert The Nautilus zu diesem Anlass drei besondere Spa-Erlebnisse im Solasta Spa, alle darauf ausgerichtet, Körper und Geist zur Ruhe zu bringen. Die Tao’an-Tee-Meditation mit Klangheilung kombiniert Achtsamkeit, Atemübungen und eine sanfte Klangreise für ein tiefes Gefühl innerer Balance. Die Moksha-Massage mit Shirodhara verbindet Ayurveda-Elemente mit Marma-Massage und einem warmen Kräuterölguss, der für tiefe Entspannung sorgt. Mit Yoga Nidra, dem „yogischen Schlaf“, erfahren Gäste eine geführte Tiefenentspannung, die den Körper sanft auf eine erholsame Nacht vorbereitet – im Geist von Nyita, ohne feste Abläufe.

    Schlafen im Rhythmus der Insel
    Im The Nautilus gibt es keine festen Zeiten und keine Wecker – nur den natürlichen Rhythmus der Insel. Gäste erleben Schlaf nicht als Pflicht, sondern als bewusste Pause, die Raum für Regeneration schafft. Am Welt-Schlaftag lädt das Resort dazu ein, die Bedeutung von Ruhe neu zu entdecken. Denn gut zu schlafen bedeutet auch eine hohe Lebensqualität.

    Für weitere Informationen: www.thenautilusmaldives.com

    Über NYITA:
    Bekannt für sein kompromissloses Bekenntnis zu reinen, vollständig natürlichen Inhaltstoffen kreiert NYITA Duftessenzen, Bade-, Dusch-, und Körperöle und seine einzigartige „Cleaner Burning Candle“, komplett frei von jeglichen synthetischen Inhaltstoffen und mit größter Sorgfalt hergestellt. Von der verantwortungsvollen Kultivierung der Rohstoffe bis zur schonenden Gewinnung ätherischer Öle folgt jede Kreation einer Philosophie von Integrität, Achtsamkeit und handwerklicher Exzellenz. Es sind Werte, die sich harmonisch mit der Welt von The Nautilus verbinden – einer Welt, in der Reinheit, Bewusstheit und authentischer Luxus im Mittelpunkt stehen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    The Nautilus Maldives
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München
    Deutschland

    fon ..: 089/35612488
    web ..: https://www.thenautilusmaldives.com
    email : annette.zierer@zierercom.com

    Über The Nautilus Maldives:
    The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

    Pressekontakt:

    ziererCOMMUNICATIONS GmbH
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München

    fon ..: +49-89-356 124-88


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