Alles für den perfekten Urlaub auf Rügen: die Ferienwohnungen von ruegenurlaub.de

Rügen ist zur jeder Jahreszeit eine Reise wert. Für die passende Unterkunft sorgt ruegenurlaub.de. Hier finden Urlaubshungrige eine Vielzahl an charmanten Ferienwohnungen.

Sonne, Strand und Meer – die Grundzutaten für eine erholsame Auszeit. Rügen bietet diese Zutaten und noch viel mehr. Es lohnt sich, diese vielfältige Insel zu entdecken. Die passende Unterkunft für einen entspannenden Aufenthalt bietet ruegenurlaub.de. Hier findet sich eine Vielzahl an komfortablen Ferienwohnungen. Sie befinden sich in fünf Regionen der Insel und bestechen durch ihre jeweils attraktive Lage. Die Wohnungen in Sellin, Juliusruh, Volsvitz bei Gingst, Gustow und Alt Reddevitz sind umfangreich ausgestattet und geschmackvoll eingerichtet. Es stehen unterschiedliche Wohnungstypen und -größen zur Auswahl und es finden teilweise bis zu 6 Personen Platz. Ob als Einzelperson, als Paar oder als Familie: hier ist garantiert die passende Wohnung dabei. Auch Vierbeiner sind willkommen: In mehreren der Appartements sind Haustiere erlaubt. Die Ferienwohnungen dienen als idealer Ausganspunkt für Ausflüge in die Natur, an den Strand oder abwechslungsreiche Entdeckungstouren. Ruegenurlaub.de bietet auf der Homepage einen detaillierten Überblick über das Angebot an Ferienwohnungen und hilfreiche Beschreibungen und Bilder der einzelnen Appartements. Über Belegungspläne lässt sich bequem online ein freier Zeitraum für das ausgewählte Ferienobjekt finden. Auch die Reservierung kann gleich online stattfinden. Einem entspannten Urlaub auf Rügen steht somit nichts mehr im Wege. Und wer noch überzeugt werden muss: traumhafte Bildimpressionen der Insel laden auf ruegenurlaub.de dazu ein, in Urlaubsgedanken zu schwelgen und die Koffer zu packen. Die passende Unterkunft steht ja schon bereit.

Hinter ruegenurlaub.de steht die Böhm GbR, die attraktive Ferienwohnungen auf Rügen bietet. Sie befinden sich in unterschiedlichen Regionen der Insel und sind ideal für einen gelungenen Rügenurlaub.

