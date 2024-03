Alpha-Tipp: Hohlstrahlrohre von Delta Fire bei Dönges

Die hochwertigen Hohlstrahlrohre des britischen Herstellers Delta Fire stellen eine hervorragende Alternative im deutschen Markt dar und sind jetzt exklusiv bei Dönges erhältlich.

Sie sind bereits bei vielen Feuerwehren auf der ganzen Welt im Einsatz und jetzt endlich auch in Deutschland erhältlich: die hochwertigen Hohlstrahlrohre des britischen Herstellers Delta Fire. Durch ihre äußerst robuste und langlebige Konstruktion, ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sowie die intuitive und gleichzeitig einfache Bedienbarkeit auch mit Einsatzhandschuhen stellen sie eine hervorragende Alternative im deutschen Markt dar. Der Systemlieferant Dönges hat ab sofort exklusiv die Hohlstrahlrohre der Serie ,Attack Pro‘ von Delta Fire im Programm.

Welch große Bedeutung moderne Hohlstrahlrohre (HSR) bei der Brandbekämpfung haben, ist unter Experten weithin bekannt. Neu dürfte vielen von ihnen jedoch sein, dass es mit den Modellen der Attack Pro-Serie des britischen Herstellers Delta Fire jetzt eine hochwertige und variable Alternative auf dem deutschen Markt gibt. Das ist durchaus überraschend, weil Delta Fire bereits seit einigen Jahrzehnten viele Feuerwehren auf der ganzen Welt mit seinen Produkten beliefert – inzwischen in über 70 Ländern. „Die Attack Pro Hohlstrahlrohre erfüllen alle gängigen Normen, sind extrem robust und zudem wirtschaftlich sehr interessant“, berichtet Carsten Schlabach, Business Development Manager Fire & Rescue bei Dönges.

Das Team von Delta Fire entwickelte gemeinsam mit Feuerwehrexperten die Attack Pro-Serie auf Basis der beliebten und bewährten Attack-Serie in einem umfassenden Innovations- und Designprozess. Dafür nutzte das Entwicklungsteam computergestützte Strömungstechnik und kombinierte diese mit hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien, um Hohlstrahlrohre zu konstruieren, die eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand gewährleisten. Der sich rotierende Zahnkranz aus Edelstahl erzeugt ein dichtes, weitwinkliges Nebelbild mit kleinen Wassertröpfchen. Dies verbessert die Wärmeaufnahmekapazität und erhöht die Sicherheit der Feuerwehrleute erheblich. Ein speziell profiliertes Kugelventil aus Edelstahl optimiert die Strahlreaktion bei der Verwendung von pulsierenden Techniken. Die verbesserte hydraulische Effizienz der Attack Pro Hohlstrahlrohre erzeugt einen starken, durchdringenden und weitreichenden Strahl.

Hohlstrahlrohre von Delta Fire: hochwertig, kompakt, leicht

Die Delta-Fire Attack Pro-Serie umfasst die kompaktesten und leichtesten HSR seiner Klasse. Ihre Bedienung ist sehr einfach und intuitiv. Der ergonomisch geformte Pistolengriff und die Hebelarmatur sind für die Verwendung mit Feuerwehrhandschuhen optimiert. Der hochwertige Strahlrohrkörper besteht aus hart anodisiertem Aluminium, der profilierte Kugelhahn aus Edelstahl. Auf Wunsch ist eine farbliche Differenzierung möglich, z.B. in nachleuchtendem Blau, damit die Hohlstrahlrohre auch bei schwierigen Lichtverhältnissen leicht gefunden werden können.

Aus der Attack Pro-Serie von Delta Fire hat Dönges, einer der renommiertesten Systemlieferanten für die Feuerwehr und das Rettungswesen in den DACH-Ländern, vier Modelle in sein Portfolio aufgenommen. Hinzu kommen zwei Automatik-Strahlrohre des britischen Herstellers. Diese eignen sich nicht nur für den Feuerwehrbedarf, sondern auch für die industrielle und militärische Nutzung. Alle Modelle können ab sofort im Fachhandel sowie im Onlineshop von Dönges (https://shop.doenges-rs.de) bezogen werden.

Die Dönges GmbH & Co. KG ist einer der führenden Systemlieferanten für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Deutschland. Das bereits vor 120 Jahren gegründete Unternehmen mit Sitz in Wermelskirchen hat sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung anzubieten. Dönges arbeitet mit zahlreichen namhaften Lieferanten zusammen und kann deshalb eine große Bandbreite von Produkten anbieten. Diese reicht von hochwertigen Handwerkzeugen bis zu komplett ausgestatteten Rettungsfahrzeugen. Dönges beliefert nahezu den gesamten Fachhandel in Deutschland sowie in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern.

Bei Dönges legt man besonderen Wert auf die persönliche Betreuung der Kunden und den intensiven Austausch mit ihnen. Dadurch gewährleistet das Remscheider Unternehmen nicht nur eine optimale und individuelle Versorgung, sondern ist auch stets am Puls der Zeit. Eine besondere Stärke von Dönges ist es, Standardprodukte und außergewöhnliche Lösungen zu einem einzigartigen Angebot aus einer Hand zu verschmelzen. Dazu gehören auch zahlreiche von Dönges selbst entwickelte Produkte und Sets. Die moderne elektronische und logistische Infrastruktur ermöglicht es Dönges, die meisten Artikel innerhalb von einem Werktag zu verschicken. Aber auch Sonderwünsche werden schnell und flexibel erfüllt.

