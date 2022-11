Anne Clark -Live Open Air am 22.07.2023 – Seebühne Weimar

Zum 50-jährigen Jubiläum von „Sleeper In Metropolis“ gibt Anne Clark ihr Debüt in Europa’s Kulturhauptstadt 1999 – Weimar.

Anne Clark ist eine der großen Ikonen des Zusammentreffens von Literatur und Musik. Ihre Arbeit mit der Lyrik von Rainer Maria Rilke ist beispielhaft. Hier haben sich die populären Hits „Our Darkness“ und „Sleeper in Metropolis“ in die Psyche von wohl der Hälfte der Generation 50+ in Deutschland eingebrannt. Ihr Schaffen ist vielfältig; Bücher, Hörspiele, Kinofilme, Alben, Singles, DVDs und historische Konzerte. Ihr sich ständig weiterentwickelndes musikalisches Schaffen kreierte in den letzten 40 Jahren den Soundtrack für das Leben ihrer Fans.

Anne Clark gilt nicht nur als große Poetin und Ikone der Musikgeschichte, sondern auch als Pionierin der Spoken-Word-Kunst. Stets darauf bedacht neue Standards in ihren Performances zu setzen, blieb Anne Clark immer auch in gewisserweise eine Rebellin – wenn auch auf eine bescheidene Art. Eine, die inspiriert von der aufkeimenden Post-Punkszene, bereits in den späten 70er-Jahren die britische New-Wave- und Elektro-Szene gemeinsam mit David Harrow und John Foxx aufmischte.

Auf einzigartige Art und Weise trägt Anne Clark Gedichte aus eigener Hand oder aus den Federn bekannter Dichter vor, die dann von mitreißender Musik untermalt werden. In den 80er Jahren betrat Clark die Bühne zum Klang von Punk und verlor seither nicht an Bedeutung. Ihr Hit Our Darkness erlangte in Deutschland große Bekanntheit. Heute berühren ihre Worte das Publikum, während es gleichzeitig auf Klänge trifft, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen. Das größte Talent dieser Künstlerin ist eine Stimme, die ins Mark geht und Worten Bedeutung verleiht.

Anne Clark live bei der Schallkultur 2023

Ob man sich an Songs wie Sleeper in Metropolis erinnert oder immer noch in der Anne Clark Synaesthesia-Mentalität ist, spielt keine Rolle. Clark live auf einer Bühne zu sehen, ist eine Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte. Am 22. Juli 2023 können Sie sich mit Anne Clark & ihrer Semi-Akustik Band in eine Sommernacht voller mystischer Klänge und einer Stimme entführen lassen, die sanft die wunderbarsten Gedichte vorträgt. Bei einem Anne-Clark-Konzert kann man sich garantiert in der Musik verlieren und in fremde Welten eintauchen. Die Londonerin ist eine Künstlerin, die man erlebt haben muss! In der Seebühne Weimar haben Sie die Chance, einen atemberaubenden und unvergesslichen Abend in bester Gesellschaft zu erleben. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets und freuen Sie sich auf den fantastischen Abend in Weimar!

Ticketlink: https://ticket.erbenhof.de/

