Schmerztherapie durch medizinische Blutegel- ein naturheilkundlicher Weg

Gesundheit und Schönheit im Einklang durch umfangreiche Behandlungskonzepte.

Beim Institut für Gesundheit und med. Ästhetik, Heaven Spa in Dachau, ist die Blutegeltherapie Teil des fachkundigen Rundumservices.

Im Blutegelspeichel wirken über 100 Enzyme u.a. entzündungshemmend, krampflösend, schmerzlindernd und gerinnungshemmend. Von diesen positiven Eigenschaften profitieren Patienten bei einer Blutegelbehandlung. In der Medizin wird daher bereits seit vielen Jahren mit Blutegeln gearbeitet, was die Blutegeltherapie zu einer bewährten und effektiven Behandlungsform macht.

Der Anwendungsbereich einer Blutegeltherapie ist vielfältig. Je nach Krankheitsbild kann eine langfristige Schmerzfreiheit Resultat der Behandlung sein. Der Vorteil für den Patienten besteht dabei in der Entlastung des Körpers, da weniger Schmerzmittel eingenommen werden müssen. Gelenkbeschwerden wie Arthrose in Knie, Hüfte, Fuß oder Finger über Besenreiser und Krampfadern bis hin zu Abszessen, offenen Beinen, Gürtelrose sowie schlecht heilende Wunden und Narben, eignen sich für eine Therapiesitzung. Ebenso ist die Blutegeltherapie für Sportler mit Tennis- und Golferellenbogen geeignet, als auch für Patienten, die an Tinnitus, Migräne oder Bluthochdruck leiden.

Blutegel sind sehr sensible Tiere, weshalb ein Therapieeinsatz nur möglich ist, wenn vorab einige Vorbereitungen getroffen werden. Unter anderem sollten aufgrund der Geruchsempfindlichkeit am Behandlungstag keine Cremes oder Duschgel aufgetragen werden. Die Sensibilität der Blutegel macht sich außerdem bei Gewitter bemerkbar. Dieses kann Grund dafür sein, dass die Tiere nicht wie für die Therapie erforderlich beißen.

Zu Beginn der Behandlung mit Blutegeln wird die zu behandelnde Stelle zunächst mit warmem Wasser abgerieben, um die Haut zu reinigen und die Durchblutung zu fördern.

Anschließend werden in der Regel zwischen einem und fünf Blutegel auf der ausgewählten Hautstelle platziert. Ist die richtige Stelle gefunden, ritzt der Blutegel die Haut mit seinen Sägezähnen an, beißt sich fest und beginnt mit dem Saugen. In einer Behandlungssitzung nimmt ein Blutegel bis zu 7,5ml Blut auf und verdreifacht dadurch seine Körpergröße. Der Blutegelspeichel wird dabei direkt an die Wunde abgegeben und wirkt sofort betäubend. Der Biss ist für den Patienten dadurch vergleichbar mit einem Mückenstich und somit kaum spürbar.

Nach bis zu 60 Minuten ist der Blutegel gesättigt und lässt eigenständig von der Haut ab. Die Bissstelle wird nun gereinigt und mit Verbandsmaterial versorgt. Nach Abschluss der Behandlung tritt meist eine Sickerblutung an der entsprechenden Körperstelle auf, welche zwölf Stunden andauern kann. Diese ist jedoch gewünscht, da sie die Durchblutung anregt und den Lymphfluss steigert. Den restlichen Tag über sollten die Extremitäten hochgelagert werden. Die Wiederholungsfrequenz der Sitzungen ist von verschieden Faktoren abhängig und wird individuell besprochen. Um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden, ist es wichtig, Blutegel nur einmalig in einer Behandlung einzusetzen.

Der Therapieabschluss bedeutet daher in den meisten Behandlungsstätten den Tod für die kleinen Blutsauger durch Erfrierung oder kochendes Wasser. Ein dem Tierwohl entsprechendes Verfahren ist der Versand an einen „Rentnerteich“, also ein zertifiziertes Gewässer, in welchem die Blutegel ihren Lebensabend verbringen können. Dieses Vorgehen wird von Heaven Spa in Dachau genutzt, um den Blutegeln als wichtigen Bestandteil der Arbeit einen würdigen Abschied zu bereiten. Weitere Informationen zum naturheilkundlichen Behandlungsangebot bei Heaven Spa Dachau sind auf der Webseite zu finden.

