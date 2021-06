Arbeitszeit-Compliance und agile Arbeitszeit-Regelungen

Personalwesen + Compliance: Was ist zu beachten?

Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.

Zielgruppe:

> Unternehmer, Geschäftsführer, Prokuristen und Personalvorstände

> Compliance-Beauftragte und Stellvertretende Compliance-Beauftragte

> Personalentscheider, Personal- und Abteilungsleiter und Personalreferenten

Seminarprogramm:

Arbeitszeit-Compliance und agile Arbeitszeit-Regelungen

> Arbeitszeitgesetz + europäische Arbeitszeitrichtlinie: Verstöße und ihre Rechtsfolgen

> Agile Arbeitszeit und wichtige Arbeitszeit-Begriffe:

– Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaft

– Reisezeiten und Auslandseinsätze

– Arbeitszeit, Nachtarbeit, Ruhepausen, Arbeit an Sonn- und Feiertagen

> Legal-Check – das sind Ihre Pflichten im Arbeitsrecht

Datenschutz im HR-Management: Umgang mit Mitarbeiterdaten

> Art. 88 DSGVO: Mindestanforderungen an die Verarbeitung von Mitarbeiterdaten

> Neue Erlaubnistatbestände – Was gilt für Betriebsvereinbarungen?

> Nutzung und Kontrolle von Kommunikationsmitteln, wie E-Mail, Internet & Co.

> Betriebliches Eingliederungsmanagement

> Sonderfall: Datenverarbeitung für Compliance-Zwecke

Code of Conduct: Strategie + Leitbild + Werte

> Tone from the Top: Grundwerte und Leitungskultur im Fokus von Compliance

> Verhaltenskodex: Kreativität, Agilität und Unternehmertum

> Accountability-Prinzip: Neue Pflichten und Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter

> Angemessenes Vergütungssystem: Fehlanzreize vermeiden

> Berichtspflichten etablieren: Offene Kommunikation und kritischer Dialog

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen zum Thema Personalmanagement finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Core One Labs steht kurz vor provisorischem Patentschutz für seine Psilocybin-Biosynthese