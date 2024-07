Arizona – der neue niederländische Hit von Silvia Swart

Von Schlager bis Rock, sie kann alles

Seit ca. 20 Jahren veröffentlicht Silvia in den Niederlanden Lieder als Singles, meistens in niederländischer Sprache. Seit 1995 singt Silvia auf der Bühne. Da war sie noch Teenager. Sie gehört in Holland zu den Stars der Branche. Ihre aktuelle Single „Arizona“ läuft dort im Radio sehr gut. Nun wird dieser auch in Deutschland als reine Radiosingle veröffentlicht. Es kommt ja selten vor, dass ein Schlager in Niederländisch hier veröffentlicht wird.

Silvia wurde vor einigen Jahren durch einen Auftritt in Mike Dee und seine Original Kult-Show einen breiteren Publikum in Norddeutschland bekannt. Sie tritt immer wieder im Norden auf. Der große Sprung nach Deutschland war noch nicht da, doch vielleicht gelingt es mit diesem Lied. Ihr deutsch gesungener Schlager „Von morgens bis abends“ wurde vor einigen Jahren bereits in deutschen Webradios und Lokalsender fleißig gespielt.

Silvia hat sich so eine Fangemeinde hier in Deutschland aufgebaut. Selbst Österreicher waren schon bei ihr hier in Norddeutschland.

Silvia Swart – ARIZONA

Label: JBS Production / Niederlande

ISRC-Nr.: NLH919802223

Komponisten: H. Heltzel und J. Welbers

Text: Silvia Swart

Deutsches VÖ-Datum: 12.07.2024

Coverdesign: Silvia Swart

Aufnahme & Mastering: Terry West Productions

Background Gesang: Gerda und Terry West

Danksagung an Danny Jonker

Mehr Infos zu Silvia Swart gibt es bei www.silviaswart.nl und bei ihr in den sozialen Medien wie Facebook

Quelle: Büro Silvia Swart

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Inflation und Rohstoffe Kupferinvestments – immer gut für das Portfolio