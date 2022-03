Aspermont meldet Rückkehr seiner Live-Veranstaltungen mit Future of Mining – Australia

29. März 2022. Aspermont (ASX:ASP, FWB:00W) freut sich, die Rückkehr von Live-Veranstaltungen mit der Veranstaltung Future of Mining Australia (FOM) am 28. und 29. März 2022 in Sydney bekannt zu geben. Die FOM belegt die Führungsrolle von Aspermont im globalen Bergbausektor und mit mehr als 700 registrierten Teilnehmern und über 300 anwesenden Unternehmen wird dies unsere bisher bedeutendste Veranstaltung sein.

Wichtigste Punkte:

– Aspermont leitet mit FOM Sydney die Rückkehr von Live-Veranstaltungen ein und wird dieses Jahr mehrere weitere solche Veranstaltungen ausrichten

– FOM Sydney wird mehr als 1 Million Dollar an neuen Einnahmen bei gesicherten Bruttomargen einbringen

– Mit mehr als 700 registrierten Teilnehmern ist FOM die bislang größte Veranstaltung von Aspermont

– FOM Denver soll am 27. September 2022 stattfinden; starke Voranmeldungen

Alex Kent, seines Zeichens Managing Director von Aspermont, sagt dazu:

Ich begrüße die Rückkehr von Live-Veranstaltungen und freue mich über die Qualität der Teilnehmer und Sponsoren der FOM Sydney.

Aspermont hat die von COVID-19 geprägte Zeit erfolgreich hinter sich gebracht und unsere Finanzlage ist heute stärker als jemals zuvor.

Ich gehe davon aus, dass die Rückkehr von Live-Veranstaltungen mit Rekordteilnehmerzahlen und -vorabeinnahmen bei der FOM dazu führen wird, dass Aspermont die Umsatz- und Gewinnprognosen im Geschäftsjahr 2022 und 2023 übertreffen wird.

Ich bin stolz darauf, dass die Teilnehmer unserer Live-Veranstaltungen und natürlich unsere Abonnenten das Wertverspechen von Aspermont erkennen, und ich freue mich darauf, unser Live-Veranstaltungsgeschäft auf einem soliden Fundament weiter auszubauen.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

