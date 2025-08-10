Astrid Göschel veröffentlicht Songessay Die Statikerin im Gelände: Führung braucht Resonanz

Der Song-Essay „Die Statikerin im Gelände“ beschreibt Astrid Göschels Haltung: nicht Lautstärke, sondern Resonanz und innere Stabilität als Grundlage für gute Entscheidungen.

Hamburg, 10. Juli 2026 – https://astridgoeschel.com/fuehrung-resonanz-chanson-stabilitaet/Mit ihrem neuen Song-Essay „Die Statikerin im Gelände“ veröffentlicht die strategische Denkpartnerin und Erfinderin des „Mentalen Boxenstopp®s für Entscheider“ Astrid Göschel eine ungewöhnliche Antwort auf eine drängende Frage der Unternehmensführung: Warum verwechseln viele Entscheider Lautstärke mit Wirkung – und warum entsteht echtes Vertrauen oft dort, wo niemand hinschaut?

Warum Stille manchmal die lauteste Botschaft ist

Es gibt Berufe, die man erst dann wirklich versteht, wenn man einmal in einem Gebäude gestanden hat, bevor es eines war. Kein Putz, kein Anstrich, kein Empfang mit Blumenstrauß auf dem Tresen – nur nackter Beton, Stahl, und die Frage, die alles andere erst möglich macht: Trägt das hier? Genau an diesem Punkt setzt der neue Song-Essay an, der sich einer Frau widmet, die sich selbst so schwer in eine Schublade stecken lässt wie ihr Metier: Astrid Göschel, Statikerin im übertragenen wie im wörtlichen Sinn.

Wer ist Astrid Göschel?

Wer heute beruflich sichtbar sein will, hat gelernt, sich zu erklären – in drei Sätzen, in einem Elevator Pitch, in einer Bio-Zeile auf LinkedIn. Astrid Göschel verweigert sich dieser Logik konsequent. Kein Coach, kein Berater, kein Titel, der auf Anhieb passt. Und genau darin liegt die Pointe des Songs: Anschlussfähigkeit entsteht nicht dadurch, dass man sich in vorgefertigte Kategorien presst, sondern dadurch, dass die Richtigen wirklich hinhören und Fragen stellen. Der Song macht daraus im Refrain eine klare Unterscheidung: Wer nur nach Wirkung sucht, hört das Wesentliche nicht – wer wirklich fragt, erkennt, worauf Vertrauen tatsächlich ruht.

Die Statik unter der Fassade

Das zentrale Bild stammt aus der Architektur: Da ist die Fassade, die jeder sieht und bewundert. Da ist die Innenarchitektur, die einen Raum wohnlich macht. Und da ist, meist unsichtbar und unterschätzt, die Statik – die Arbeit, die entscheidet, ob ein Gebäude überhaupt stehen bleibt, wenn es darauf ankommt. Übertragen auf Menschen wird daraus die innere Stabilität: jene Ressource, die in Zeiten ständiger Erreichbarkeit und permanenter Entscheidungsdichte zur eigentlichen Mangelware geworden ist. Genau hier setzt Astrid Göschels „Mentaler Boxenstopp®“ an: kein Wellness-Ritual, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme der eigenen Tragfähigkeit, bevor die nächste Entscheidung fällt.

Diskretion als Berufsethos

Was der Song bewusst ausspart: keine Kundenlogos, keine Success-Stories, keine Vorher-Nachher-Bilder. In einer Öffentlichkeit, die tägliche Selbstinszenierung zur Normalität erklärt hat, ist Verschwiegenheit fast schon ein subversiver Akt – und zugleich ein Vertrauensversprechen an alle, mit denen Astrid Göschel arbeitet.

Am Fundament, nicht an der Fassade

Der Song führt seine beiden Bilder am Ende zu einer klaren Feststellung zusammen: Sie steht dort, wo Entscheidungen reifen, bevor Strategien überhaupt greifen – nicht an der Fassade, sondern am Fundament. Die Schlusszeile beantwortet die Ausgangsfrage mit dem Titel selbst: Deshalb nennt sie sich Statikerin. Sie handelt wie eine.

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Astrid Göschel M.A. ist strategische Denkpartnerin für Entscheider*innen – und die Frau, die Unternehmern und Hochleistungsteams beibringt, dass Klarheit keine Frage der Zeit ist, sondern der Haltung.

Mit ihrem Mentalen Boxenstopp-Prinzip® schafft sie exklusive Räume, in denen Entscheidungen fallen, die längst hätten fallen müssen. Ohne Bedenkenträgerei. Mit Leichtigkeit.

Sie wurde 2009 von der Europäischen Kommission als Erfolgsunternehmerin ausgezeichnet und ist Ambassador of the European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors.

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