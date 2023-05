augenspezialist-wien.at – Augenarzt Wien – Dr. Jamal Atamniy

In Wien gibt es eine Vielzahl an Augenlaserkliniken, die Augenlaserkorrekturen und Behandlungen anbieten. Eine der besten Augenlaserkliniken in Wien ist das Augenlaserzentrum Österreich, welches von Dr. med. Jamal Atamniy geleitet wird. Das Augenlaserzentrum Österreich ist auf Augenlaserkorrekturen und Behandlungen spezialisiert und bietet eine Vielzahl an verschiedenen Methoden an. Die Augenlaserbehandlung ist eine beliebte Methode, um Fehlsichtigkeiten zu korrigieren und ohne Brille oder Kontaktlinsen ein Leben in Freiheit zu genießen. Die Augenlaserbehandlung wird in der Augenlaserklinik Wien von Dr. med. Jamal Atamniy durchgeführt und ist ein minimalinvasives Verfahren, welches mit modernster Technologie durchgeführt wird.

Dabei wird der Augapfel durch einen Laserstrahl präzise und schonend bearbeitet. Das Augenlaserzentrum Wien bietet verschiedene Methoden an, um verschiedene Fehlsichtigkeiten zu korrigieren. So gibt es beispielsweise die Femto LASIK-Methode, bei der eine dünne Hornhautschicht abgetragen wird, um die Brechkraft des Auges zu verändern. Eine andere Methode ist die LASEK-Methode, bei der die oberste Schicht der Hornhaut präpariert wird und anschließend mit einem Laserstrahl bearbeitet wird. Eine weitere Methode ist die PRK-Methode, bei der die oberste Schicht der Hornhaut vollständig entfernt wird und anschließend mit einem Laserstrahl bearbeitet wird. Die PRK-Methode wird häufig bei Patienten mit dünner Hornhaut angewendet. Vor der Augenlaserbehandlung wird eine gründliche Untersuchung durchgeführt, um die Eignung des Patienten für die Behandlung zu bestimmen. Hierbei werden unter anderem die Dicke der Hornhaut, die Brechkraft des Auges sowie die allgemeine Gesundheit des Patienten untersucht.

Das Augenlaserzentrum Wien legt großen Wert auf eine persönliche Beratung und Betreuung seiner Patienten. So werden alle Fragen und Bedenken im Vorfeld der Behandlung ausführlich besprochen und der Patient wird umfassend auf die Behandlung vorbereitet. Auch nach der Behandlung steht das Team des Augenlaserzentrums Wien seinen Patienten zur Verfügung und begleitet sie bei der Genesung. Insgesamt ist das Augenlaserzentrum Österreich eine hervorragende Wahl für Patienten, die eine Augenlaserkorrektur in Wien suchen. Mit modernster Technologie und einem erfahrenen Team bietet das Augenlaserzentrum Wien eine sichere und effektive Behandlung für eine breite Palette von Fehlsichtigkeiten.

Augen lasern lassen in Wien

Dr. Jamal ATAMNIY – Augenlaserzentrum Wien

Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

Jörgerstraße 10

1180 Wien

Das Augenlaserzentrum Wien ist die führende Augenlaser-Klinik in Wien und ganz Österreich. Der führende Lasik Chirurg Dr. Jamal Atamniy kümmert sich um jeden Patienten mit größtmöglicher Sorgfalt. Erstgespräch, Voruntersuchung, Behandlung und Nachbetreuung werden ausschließlich persönlich und vor Ort vorgenommen. Es geht darum, die allerbeste Behandlungsoption bzw. Behandlungsmethode für Sie zu finden. Im Zentrum des Geschehens stehen dabei immer der Mensch und seine persönlichen Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen. Im Augenlaserklinikzentrum Wien von Dr. med. Jamal Atamniy genießen Sie von Anfang an ein Rund-um-Sorglos-Komplettservice: Erstgespräch, Voruntersuchung, Behandlung und Nachbetreuung.

