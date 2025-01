Aus der Küche auf die Bühne- Köchin Gewinnt Speaker Slam Award

Gefühle gehen durch den Magen- Köchin behauptet Schlüssel für ein selbst bestimmtes Leben zu haben.

Beim 4.internationalen Speaker Slam Battle in Wiesbaden gewann die Köchin aus Leidenschaft, Elisabeth Frei, den Speaker Slam Award.

Die gebürtige Münchnerin überzeugte in nur 2 Minuten, dass für Sie ein selbst bestimmtes Leben bei der Ernährung anfängt.

Die Emotionsköchin, wie sie sich selbst nennt, möchte ihre Botschaft, dass Gefühlen bekocht werden wollen, um sich unabhängig von der Anerkennung anderer zu machen, auf der Bühne weitergeben.

Sie performte auf 2 Bühnen mit Finalisten aus 26 Ländern, darunter auch einigen Weltmeistern.

Mit Witz und Humor möchte sie erreichen, Gefühle als machtvolles Werkzeug zu nutzen und dem Leben in diesen schwierigen Zeiten positiver zu begegnen.

Ihre berufliche Laufbahn begann die 41 -jährige im Eden Hotel Wolff in München. Dort entflammte ihre Leidenschaft fürs Kochen. Doch in der Männerdomäne fehlte ihr häufig die Zugehörigkeit aufgrund der verschieden Kommunikationsebenen und führte zu viel Unsicherheiten und Selbstzweifel. Dafür entwickelte Sie das Programm Freisein a la carte, um wertefrei auf einer Ebene mit ihren männlichen Kollegen arbeiten zu können.

Dem Lampenfieber setzte sie ihre selbstgemachten Mut Nüsschen mit Datteln entgegen, denn Gefühle gehen durch den Magen.

Beim Speaker Slam handelt es sich um einen Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche unter anderem aus Medienexperte Jörg Rositzke, Germanys Next Speaker Star Katja Kaden und Scoutingexpertin Stephanie Pierre bestand, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Elisabeth Frei -Freisein Ernährungsberatung

Frau Elisabeth Frei

Eichendorffstraße 10

85567 Grafing bei München

Deutschland

fon ..: 01774240356

web ..: https://www.elisabethfrei.de/

email : info@freiseininstitut.com

Elisabeth Frei Institut bietet Online Kurse und Expertenvorträge zum Thema Persönlichkeitsentwicklung durch die Ernährung. In den Programmen Freisein a la carte steckt über 20 Jahre Erfahrung und viel Herz.

Elisabeth Frei ist eine erfahrene Ernährungsberaterin, Speakerin und Fachexpertin im Bereich Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung.

Pressekontakt:

Elisabeth Frei -Freisein Ernährungsberatung

Frau Elisabeth Frei

Eichendorffstraße 10

85567 Grafing bei München

fon ..: 01774240356

email : info@freiseininstitut.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tierschützer Malte Zierden und ANINOVA retten Ferkel aus Schweine-Hölle – Undercover in einer Schweinezucht Psychische Belastungen: Ein unterschätzter Faktor für Fehlzeiten in der Arbeitswelt