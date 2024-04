„Auszeit ist die wichtigste Zeit des Tages“

Mit dieser Botschaft erhält Ralf Barsch einen Excellent-Award beim 17. Internationalen Speaker Slam

Am 24. April 2024 fand in Mastershausen in Rheinland-Pfalz in den Scherer-Studios der 17. Internationale Speaker Slam statt, an dem mehr als 140 Redner aus über 18 Ländern teilgenommen haben. Die hochdotierten Redebeiträge der Finalisten wurden in bis zu fünf Sprachen auf zwei Bühnen vorgetragen.

Über 100.000 Zuschauer weltweit, haben sich zusätzlich via Live-Stream zugeschaltet. Die hochkarätige Jury, die unter anderem auch mit der Stephanie Pierre, Inhaberin einer TV PR Agentur und zugeschaltet aus Kanada, besetzt war, ließen den internationalen Charakter des Events erkennen.

Die besondere Herausforderung dieses Formates besteht nicht nur darin, dass sich alle Finalisten einem strengen Auswahlverfahren unterworfen haben, sondern auch, dass die Redner in nur vier Minuten ihre Botschaft auf den Punkt bringen, die Königsklasse des professionellen Speaking.

Der in Leverkusen lebende gebürtige Kölner Ralf Barsch, Speaker und Mentor für Bestleistungen bei Führungskräften und Teams in Unternehmen setzte sich in diesem besagten Auswahlverfahren durch und stellte sich der Herausforderung.

Mit seiner Rede „Höchstleistungen im Job ohne auszubrennen!“ und seiner Bühnenperformance überzeugte er nicht nur das weltweite Publikum, sondern auch die Jury.

Spätestens nach 4 Minuten hat Ralf Barsch alle vor Ort und im Livestream Anwesenden davon überzeugt, wie wichtig es ist, im Laufe eines anspruchsvollen Arbeitstags gezielt Pausen einzulegen. Er geht sogar noch weiter und erklärt, dass die Gründe der schwächelnden Wirtschaftsleistung im direkten Zusammenhang damit steht, dass immer mehr Führungskräfte und ihre Teams auf Mittagspausen verzichten, an Wochenenden durcharbeiten oder im schlimmsten Falle sogar ihren Urlaub verfallen lassen.

Das Besondere an seinem Vortrag ist jedoch, dass Ralf Barsch nicht nur die Probleme und Fallen für Führungskräfte aufzeigt sondern konkrete Möglichkeiten vermittelt wie Führungskräfte dieser Falle entkommen können und noch leistungsfähiger sind. Die Mittagspause für einen kurzen Powernap zu nutzen, ist auch eines seiner eigenen Geheimrezepte.

Mit seiner Rede traf Ralf Barsch den Puls der Zeit und wurde mit dem Experten Award nicht nur für seine Rede sondern auch für sein tägliches Tun ausgezeichnet. Denn Ralf Barsch unterstützt seit über 15 Jahren Führungskräfte sowie ihre Teams dabei, Bestleistungen für ihre jeweilige Unternehmen und Organisationen zu erbringen, ohne dabei Auszubrennen. Seine Kunden sind von seinem Ansatz, einem ausgezeichneten persönlichen Energiemanagement, überzeugt, weil sie damit jederzeit ihr volles Potenzial abrufen können.

Ein bei der Veranstaltung anwesender Kunde, bestätigt nach seiner Rede, dass nicht nur die Zusammenarbeit mit Ralf Barsch von hoher Empathie, Professionalität und einer Prise Humor geprägt ist sondern auch ihm ermöglicht hat Bestleistungen zu erbringen ohne dabei Auszubrennen.

Die Vision von Ralf Barsch, Führungskräfte persönlich und beruflich in ihre maximale Größe zu bringen, ein erfülltes Leben zu führen und hierdurch Bestleistung zu ermöglichen, schwingt seiner Rede immer noch nach.

Internet: www.ralfbarsch.de

Ralf Barsch ist langjährige TOP-Führungskraft und Resilienz-Experte und hilft anderen Führungskräften und Entscheidern in ihren Unternehmen Bestleistungen zu erbringen ohne auszubrennen, ihre Führungsmannschaft nachweisbar leistungsfähig zu machen, das gesamte Unternehmen zu stärken um TOP-Ergebnisse auf allen Ebenen zu erzielen und eine Spitzenposition am Markt einzunehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Resilienz Werkstatt Ralf Barsch

Herr Ralf Barsch

Bahnstadtchaussee 19

51379 Leverkusen

Deutschland

fon ..: +49 172 765 94 22

web ..: https://www.ralfbarsch.de

email : info@ralfbarsch.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Resilienz Werkstatt Ralf Barsch

Herr Ralf Barsch

Bahnstadtchaussee 19

51379 Leverkusen

fon ..: +49 172 765 94 22

web ..: http://www.ralfbarsch.de

email : info@ralfbarsch.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

LINUS Digital Finance schließt Geschäftsjahr 2023 mit deutlich verbessertem bereinigtem Ergebnis vor Steuern (EBT) ab Report Sechs/(29.04.24): Der „RankensteinSEO“-Wettstreit im Spiegel von beliebten & bekannten Newsportalen!