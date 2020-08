Balance im Trümmerfeld – Grundlagen der Psyche und Beziehungsgestaltung

Adelind Römer lässt die Leser in „Balance im Trümmerfeld“ miterleben, was im Inneren eines Menschen vor sich gehen kann.

Was ist eigentlich die „Psyche“, die während einer Psychotherapie behandelt wird? Dieses neue Buch wirft genau auf diese Frage einen genaueren Blick. Die Autorin weckt Verständnis und Mitgefühl für sich selbst und für andere. So erschließt dieses sorgsam gestaltete Handbuch der psychotherapeutischen Beziehung jenes Beziehungsgeschehen, das die „Psyche“ eines jeden Menschen formt. Neurowissenschaftlich fundiert vermittelt es auf leicht verständliche Weise, worauf es in mitmenschlichen Beziehungen und ebenso bei der Heilung psychischer Notzustände ankommt. Heilung suchende Menschen können durch die Lektüre an eigenem Überblick gewinnen und dadurch in ihrem Mitspracherecht gestärkt werden. Menschen, die therapeutisch begleiten, können auf sehr differenzierte Weise Unterstützung bei der Reflexion ihrer Arbeit finden.

Die Leser erfahren in „Balance im Trümmerfeld“ von Adelind Römer, wie gut es sich anfühlen kann, im emotionalen Halt seiner Mitmenschen seinen eigenen inneren Halt zu entwickeln oder wiederzufinden. Die Autorin erklärt, dass Traumatisierungen überwunden werden können, aber man dabei eine Balance finden muss – wie das geht, beschreibt sie natürlich auch. Leser, die sich professionell oder aus persönlichen Gründen für die Traumatherapie interessieren, lernen durch den Wissensschatz der Autorin jede Menge über therapeutische Beziehungen, innere Heilung, Entwicklungstraumata und mehr.

„Balance im Trümmerfeld" von Adelind Römer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07367-8 zu bestellen.

