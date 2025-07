Barcode-Leser CR1500 – sichere Datenerfassung für Labore und Kliniken

Der CR1500 erfasst Barcodes auf Röhrchen, Objektträgern, Geräten und Instrumenten zuverlässig – robust, desinfektionsmittelbeständig. Ideal für Labore und Kliniken mit hohen Hygieneanforderungen.

Der Code Reader CR1500 von CODE ist ein kompakter und robuster Barcode-Handscanner, der speziell für den Einsatz in Laboren, Kliniken und Gesundheitszentren entwickelt wurde. Er unterstützt Anwender zuverlässig bei der Kennzeichnung von Proben, der Erfassung medizinischer Geräte und bei allen täglichen Aufgaben, die eine schnelle und präzise Barcode-Erfassung erfordern.

Mit seiner leistungsstarken Scan-Technologie und dem intuitiven Zielbalken liest der CR1500 Barcodes selbst dann zuverlässig, wenn sie sehr klein, eng gedruckt oder auf glänzenden Oberflächen angebracht sind. Probenröhrchen, Ampullen, Objektträger und sogar Barcodes auf Bildschirmen mobiler Geräte werden fehlerfrei erfasst. Diese Präzision ist besonders wichtig, um die Rückverfolgbarkeit von Proben und Geräten sicherzustellen und Fehler im hektischen Arbeitsalltag zu vermeiden.

Das Gehäuse des CR1500 besteht aus PVC-freiem Material und ist nach IP54 zertifiziert. Es hält aggressiven Desinfektionsmitteln, Staub und Spritzwasser stand. Damit eignet sich der Scanner ideal für hygienekritische Umgebungen wie Labore, Reinräume und Krankenhausstationen. Besonders in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen überzeugt der CR1500 durch seine robuste Bauweise, die selbst wiederholte Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe unbeschadet übersteht – ein großer Vorteil, wenn es im Labor einmal hektisch wird.

Für das Gesundheitswesen wurde die hellgraue Version entwickelt. Sie besteht aus Codeshield®-Kunststoffen, die den meisten gängigen Desinfektionsmitteln standhalten. Zusätzlich unterstützt diese Variante internationale Standards wie GS1 und HIBC. Dadurch können Patienten- und Probeninformationen standardisiert und fehlerfrei erfasst werden – ein wichtiger Aspekt für sichere Labor- und Klinikprozesse. Die hellgrauen Modelle verfügen außerdem über programmierbare Tag-/Nachtmodi, die störende Lichtsignale während der Nachtschicht vermeiden.

Die dunkelgraue Version ist für anspruchsvolle Industrie- und Laborumgebungen konzipiert. Sie liest auch schwer erkennbare Barcodes auf Glas, Metall oder Kunststoff. Zusätzlich kann sie direkt markierte Codes (DPM) erfassen, wie sie per Lasergravur auf Operationsbesteck, medizinischen Instrumenten oder langlebigen Laborausrüstungen angebracht sind. Diese Funktion ist besonders für Krankenhäuser relevant, die chirurgische Werkzeuge und wiederverwendbare Geräte lückenlos rückverfolgen müssen.

Der CR1500 kann sowohl manuell als auch automatisch ausgelöst werden und passt sich damit flexibel an verschiedene Arbeitsabläufe an. Akustische, visuelle und haptische Rückmeldungen geben sofort Sicherheit, ob ein Barcode erfolgreich erfasst wurde – auch in lauten Laboren oder stark frequentierten Klinikbereichen.

Mit seiner einfachen Handhabung, der hohen Scan-Geschwindigkeit und der Fähigkeit, selbst beschädigte oder schwer lesbare Codes zuverlässig zu erfassen, bietet der CR1500 eine robuste Lösung für effiziente Arbeitsprozesse. Er ist kompatibel mit allen gängigen Schnittstellen wie USB und RS232 und lässt sich problemlos in bestehende Systeme integrieren – sei es im Labor-PC oder in Krankenhausinformationssystemen.

Der Kundenservice von MAKRO IDENT unterstützt Labore und Kliniken bei der Auswahl des passenden Scanners und bei der Integration in bestehende Arbeitsumgebungen. So profitieren Anwender von einer sicheren und effizienten Barcodeerfassung für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit.

Weitere Informationen zum Barcode-Leser CR1500 sind unter folgendem Link zu finden:

Barcode-Lesgerät CR1500 für Labore und Kliniken

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

