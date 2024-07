Bevor’s zu spät ist – die neue Single von Manfred Fartek

Die zweite Single des Österreichers

Der junge charmante Sänger aus dem Südburgenland präsentiert nun nach seiner Debütsingle „Der Traum von Amore“ seine neue Schlagersingle “ Bevor´s zu spät ist“. Eine emotional berührende Geschichte in einem sehr gut tanzbarem Fox.

Künstler- INFO:

Seit vielen Jahren ist der Künstler live auf der Bühne, stets ehrgeizig und fleißig.

Schlager und Tanzmusik das sind seine Vorlieben. Er beherrscht auch die volkstümliche Musik, spielt die steirische Harmonika, Gitarre und Tuba.

Singlebeschreibung:

Herz und Verstand sind nicht immer gleich in Einklang zu bringen; wie so oft passiert es im Leben, dass Gefühle sich verirren und der Kopf sagt, es darf nicht sein. Das Leben wieder in Ordnung zu bringen, aufzuhören- bevor´s zu spät ist…auch wenn es schon geschehen ist….weil´s fünf nach zwölf ist….darum geht es in diesem Lied…

Titel INFO:

Künstler: Manfred Fartek, Titel: Bevor´s zu spät ist

Label: White Label, ISRC: ATN 9624000056

Musik: Christa Fartek, Christian Maier; Text: Christa Fartek

Produziert vom Erfolgsproduzent Christian Maier

Mit diesem neuen Titel möchte der sympathische Sänger weiterhin seine Live-Musik leben und auch seine eigenen Lieder singen und bedankt sich für jede Unterstützung der Radiomacher und Promoter.

Kontakt:

Christa Fartek, Interpretin, Autor, Komponist, Vocalcoach,

Mobil: +43 (0) 664 9191 283

Mailto: office@christa-fartek.com

www.christa-fartek.com

Quelle: Büro Christa Fartek

