Hallo Mama – Eine Hommage von Christa Fartek

Ein musikalischer Liebesgruß

Dort wo guter Rat gefragt ist, Vertrauen und Geborgenheit eine Selbstverständlichkeit sind….

Da ist ein Mensch der nicht fragt, der einfach da ist und dir zuhört. Das alleine reicht oft schon aus, um eine Situation zu verbessern oder sich besser zu fühlen. Jemanden zu haben dem du dein Gefühl mitteilen kannst, jemand der sich mit dir freut, mit dir lacht und auch mit dir weint…

Das ist meine Erfahrung die ich gerne in einem Lied weitergeben möchte.

Ewig und immer werde ich mich gerne daran erinnern:

Mama war meine Erste und Letzte Anlaufstelle der ich vertrauen konnte, und alles erzählen konnte was mir am Herzen lag…

Dieses Lied beinhaltet eine Botschaft, die besagt, sei dankbar, wenn du noch eine Mama hast die du anrufen kannst …es ist nicht selbstverständlich, dass sie da ist.

Dieser Country / Folk Song klingt leicht und unbeschwerlich und zaubert ein Lächeln in die Gesichter der Menschen.

Musik: Christa Fartek, Christian Maier

Text: Christina Monschein, Christa Fartek

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

VÖ-Datum: 23. Februar 2024

Vocals: Christa Fartek

Gitarren: Bernd Kofler, Bass: Wolfgang Gmoser

Musikproduktion Mix und Mastering Christian Maier, Christa Fartek

