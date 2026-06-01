BISaM 2026.6.1 überarbeitet die erweiterte Suche: neue Filter erleichtern die Recherche in Schulbibliotheken

Mit neuen Filtermöglichkeiten wird die Recherchefunktionen von BISaM nochmals erweitert. Insbesondere die Zusammenstellung gleichartiger Medien zur Überarbeitung geht nun nochmals leichter als bisher.

Lollar, 11.06.2026 – G-EDV e.K. veröffentlicht BISaM SQL in der Version 2026.6 und richtet den Fokus auf eine praxisnahe Optimierung der erweiterten Suche. Neue Filteroptionen – darunter Auswahlmöglichkeiten für Ja/Nein-Felder sowie eine gezielte Eingrenzung nach Medientypen – unterstützen Schulen und Bibliotheken dabei, Bestände schneller zu durchsuchen und die tägliche Verwaltungsarbeit strukturierter zu erledigen. BISaM SQL ist eine Büchereiverwaltungssoftware für Schulen und öffentliche Bibliotheken und setzt laut Positionierung auf lokale, DSGVO-konforme Datenspeicherung ohne Cloud-Auslagerung.

Neue Filter: schneller vom Suchbegriff zum passenden Treffer

Die Recherche im Bibliotheksalltag beginnt oft mit einer einfachen Suche, endet aber selten dort: Häufig müssen Trefferlisten präzisiert werden, etwa um bestimmte Ausleihsituationen, Eigenschaften oder Medienarten einzugrenzen. Genau hier setzt das Update 2026.06.1 an. Die erweiterte Suche von BISaM SQL wurde überarbeitet und um zusätzliche Filter ergänzt, die die Eingrenzung von Ergebnissen vereinfachen sollen.

Zu den Neuerungen zählen Filter für Ja/Nein-Felder. Solche Felder kommen in Verwaltungsdaten typischerweise dann zum Einsatz, wenn Merkmale eindeutig zutreffen oder nicht zutreffen – etwa bei internen Kennzeichnungen oder organisatorischen Eigenschaften im Bestand. Durch die Möglichkeit, diese Merkmale in der Suche gezielt als Kriterium zu setzen, lassen sich Treffermengen schneller reduzieren und Suchläufe klarer strukturieren.

Zusätzlich unterstützt die überarbeitete erweiterte Suche die gezielte Recherche nach Medientypen. In Schulbibliotheken und öffentlichen Bibliotheken umfasst der Bestand häufig mehr als klassische Bücher, beispielsweise unterschiedliche Medienformen, die in der Verwaltung getrennt betrachtet und im Alltag unterschiedlich genutzt werden. Die neue Filtermöglichkeit hilft dabei, Trefferlisten so einzugrenzen, dass Nutzerinnen und Nutzer schneller genau die Medien sehen, die für die jeweilige Fragestellung relevant sind.

„Mit der Version 2026.06.1 haben wir die erweiterte Suche so ausgerichtet, dass sich typische Recherchesituationen im Bibliotheksbetrieb direkter abbilden lassen – insbesondere durch zusätzliche Filter, die das Eingrenzen von Trefferlisten erleichtern“, sagt Siegbert Glodek, G-EDV e.K.

Recherche als Teil der Organisation: Fokus auf Alltagstauglichkeit und Datenschutz

Die Suche ist nicht nur ein Werkzeug für Auskünfte, sondern auch ein Baustein für die interne Organisation von Beständen – vom schnellen Auffinden einzelner Exemplare bis zur Vorbereitung von Arbeiten an Teilbeständen. Wenn sich Ergebnislisten zielgerichteter filtern lassen, verkürzt das Wege in der täglichen Arbeit: Nutzerinnen und Nutzer können konkreter prüfen, welche Medien zu einer Anfrage passen und in Kombination mit der in BISaM bewährten Mehrfachänderung z.B. alle Medien mit einer bestimmten Eigenschaft mit wenigen Klicks aktualisieren.

G-EDV e.K. positioniert BISaM SQL als Büchereiverwaltungssoftware für Schulen und öffentliche Bibliotheken mit lokaler Datenspeicherung. Damit bleibt die Datenhaltung im eigenen Verantwortungsbereich, ohne Cloud-Auslagerung. „Viele Einrichtungen legen Wert darauf, dass Bibliotheksdaten lokal gespeichert werden und die Abläufe transparent bleiben – BISaM SQL ist entsprechend auf eine DSGVO-konforme, lokale Nutzung ausgerichtet“, sagt Glodek.

Mit dem Update auf Version 2026.06.1 setzt G-EDV e.K. den Schwerpunkt auf Funktionen, die sich im Schulalltag unmittelbar auswirken: Suchvorgänge sollen weniger Schritte benötigen, Ergebnisse schneller die gewünschte Auswahl abbilden und Verwaltungsaufgaben dadurch effizienter unterstützt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

G-EDV e.K.

Herr Siegbert Glodek

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Deutschland

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fax ..: 06406906407

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G-EDV e.K. ist ein deutsches Unternehmen, das Software für die Verwaltung von Bibliotheksbeständen entwickelt und bereitstellt. Das Produkt BISaM SQL richtet sich an Schulen und öffentliche Bibliotheken und unterstützt typische Aufgaben der Büchereiverwaltung. Das Unternehmen wird von Siegbert Glodek geführt und legt in der Positionierung Wert auf lokale, DSGVO-konforme Datenspeicherung ohne Cloud-Auslagerung.

Pressekontakt:

G-EDV e.K.

Herr Siegbert Glodek

Kirchstraße 33

35457 Lollar

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