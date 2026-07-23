  • Brückentage 2027/2028: In diesen Bundesländern sind bis zu 17 freie Tage möglich

    Wer Urlaubstage klug an Feiertage legt, gewinnt spürbar mehr Familienzeit, ohne den Jahresurlaub zu verbrauchen. Die Väter-Plattform papa.de hat für 2027 und 2028 alle 16 Bundesländer durchgerechnet

    BildNeue Übersicht von papa.de zeigt bundeslandgenau, wie Feiertage und Brückentage maximal genutzt werden – inklusive Strategien für Buß- und Bettag und Heilige Drei Könige.

    Leegebuch, 23. Juli 2026 – Wer Urlaubstage klug an Feiertage legt, gewinnt spürbar mehr Familienzeit, ohne den Jahresurlaub zu verbrauchen. Die Väter-Plattform papa.de hat für 2027 und 2028 alle 16 Bundesländer durchgerechnet: Mit der empfohlenen Brückentag-Kombination sind in Spitzenländern bis zu 17 freie Tage möglich – bei nur sechs eingesetzten Urlaubstagen.

    Die vollständige Übersicht mit konkreten Daten und empfohlenen Urlaubstagen je Bundesland: https://papa.de/ferienkalender/maximale-ferienplanung

    Die Ergebnisse 2027 (Urlaubstage -> freie Tage)

    * Baden-Württemberg: 6 -> 17
    * Bayern: 6 -> 17
    * Sachsen: 5 -> 13
    * Sachsen-Anhalt: 5 -> 13
    * Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland: 2 -> 8
    * Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen: 1 -> 4

    Die Ergebnisse 2028

    * Berlin: 6 -> 17
    * Mecklenburg-Vorpommern: 6 -> 17
    * Sachsen: 6 -> 17
    * Baden-Württemberg, Bayern, Saarland: 4 -> 16
    * Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt: 3 -> 12
    * Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen: 2 -> 8

    Besonders stark wirken Mittwochsfeiertage – etwa der Buß- und Bettag in Sachsen oder Heilige Drei Könige in mehreren Ländern. Mit vier Urlaubstagen (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag) entstehen dort bis zu neun durchgängig freie Tage. Die oft genannte Formel „3 Urlaubstage = 9 freie Tage“ lässt den Freitag als Arbeitstag stehen und ist damit nicht am Stück frei.

    Hintergrund

    papa.de betreibt einen interaktiven Ferienkalender für alle Bundesländer sowie eine neue Planungsseite, die Brückentage, Feiertage und Schulferien zusammenführt. Zielgruppe sind vor allem Väter, die Urlaub, Betreuung und Familienzeit früh und fair planen wollen.

    Ferienkalender: https://papa.de/tools/ferienkalender
    Ratgeber-Artikel: https://papa.de/kind/brueckentage-2027-2028-bis-zu-17-tage-frei

    Zitat

    „Viele Väter haben deutlich weniger Urlaubstage als die Schulferien ihrer Kinder dauern. Genau deshalb sind Brückentage so wertvoll: Ein clever gelegter Tag kann vier freie Tage schaffen – und in manchen Bundesländern kommt man mit einer Handvoll Urlaubstagen auf bis zu 17 freie Tage im Jahr“, sagt das Redaktionsteam von papa.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Michael Schöttler | schoettler.io
    Herr Michael Schöttler
    Straße der Jungen Pioniere 70
    16767 Leegebruch
    Deutschland

    fon ..: 01605562876
    web ..: https://schoettler.io/
    email : spam@schoettler.io

    papa.de ist Deutschlands größte Online-Community für Väter – mit Ratgebern, Tools und Forum rund um Familie, Alltag und Erziehung.

    Pressekontakt:

    Michael Schöttler | schoettler.io
    Herr Michael Schöttler
    Straße der Jungen Pioniere 70
    Leegebruch 16767

    fon ..: 01605562876
    email : spam@schoettler.io


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Q-Slam Leipzig zeigt: Qualitätsmanagement kann begeistern – Anmeldungen für den 3. Q-Slam 2027 möglich
      Der Q-Slam Leipzig zeigt: Qualität begeistert! Nach einem erfolgreichen Event laufen bereits die Anmeldungen für den 3. Q-Slam 2027 - jetzt dabei sein!...

    2. NurExone mit Studienerfolg bei Rückenmarksverletzungen: Behandlung bis zu sieben Tage nach dem Trauma möglich
      Bei Rückenmarksverletzungen zählt jede Minute, denn beschädigte Nervenbahnen können durch die Narbenbildung nicht von selbst heilen. Eine aktuelle präklinische Studie von NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) hat jedoch gezeigt, dass...

    3. Udo Golfmann präsentiert das neue Heilerseminar 2027 – Premiere im Mai 2027 in NRW oder Live-Online
      Udo Golfmann hat über 25 Jahren Erfahrung als Engeltherapeut, Heiler und Seminarleiter. Nun bietet er in 2027 ein neues Heiler Programm an, in das alle seine Erfahrungen eingeflossen sind....

    4. Princess Cruises 2027 mit großem Japan-Angebot – In der Saison 2027 erstmals zwei Schiffe im Einsatz
      München - Princess Cruises (www.princesscruises.de) hat für 2027 die bislang umfangreichste Japan-Saison der US-amerikanischen Reederei angekündigt....

    5. Energiewende in Deutschland: So unterschiedlich wird sie in den Bundesländern wahrgenommen
      Welche Chancen, Risiken und Potenziale bringt die Energiewende mit sich - und wie wird sie von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen im Alltag tatsächlich erlebt?...

    6. 14 Tage Andalusien und 7 Tage Madrid – eine interessante und lesenswerte Urlaubslektüre
      Eckhard Duhme schildert in "14 Tage Andalusien und 7 Tage Madrid" besondere Erlebnisse, über die man manches Mal schmunzeln kann....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.