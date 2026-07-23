Brückentage 2027/2028: In diesen Bundesländern sind bis zu 17 freie Tage möglich

Wer Urlaubstage klug an Feiertage legt, gewinnt spürbar mehr Familienzeit, ohne den Jahresurlaub zu verbrauchen. Die Väter-Plattform papa.de hat für 2027 und 2028 alle 16 Bundesländer durchgerechnet

Neue Übersicht von papa.de zeigt bundeslandgenau, wie Feiertage und Brückentage maximal genutzt werden – inklusive Strategien für Buß- und Bettag und Heilige Drei Könige.

Leegebuch, 23. Juli 2026 – Wer Urlaubstage klug an Feiertage legt, gewinnt spürbar mehr Familienzeit, ohne den Jahresurlaub zu verbrauchen. Die Väter-Plattform papa.de hat für 2027 und 2028 alle 16 Bundesländer durchgerechnet: Mit der empfohlenen Brückentag-Kombination sind in Spitzenländern bis zu 17 freie Tage möglich – bei nur sechs eingesetzten Urlaubstagen.

Die vollständige Übersicht mit konkreten Daten und empfohlenen Urlaubstagen je Bundesland: https://papa.de/ferienkalender/maximale-ferienplanung

Die Ergebnisse 2027 (Urlaubstage -> freie Tage)

* Baden-Württemberg: 6 -> 17

* Bayern: 6 -> 17

* Sachsen: 5 -> 13

* Sachsen-Anhalt: 5 -> 13

* Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland: 2 -> 8

* Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen: 1 -> 4

Die Ergebnisse 2028

* Berlin: 6 -> 17

* Mecklenburg-Vorpommern: 6 -> 17

* Sachsen: 6 -> 17

* Baden-Württemberg, Bayern, Saarland: 4 -> 16

* Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt: 3 -> 12

* Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen: 2 -> 8

Besonders stark wirken Mittwochsfeiertage – etwa der Buß- und Bettag in Sachsen oder Heilige Drei Könige in mehreren Ländern. Mit vier Urlaubstagen (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag) entstehen dort bis zu neun durchgängig freie Tage. Die oft genannte Formel „3 Urlaubstage = 9 freie Tage“ lässt den Freitag als Arbeitstag stehen und ist damit nicht am Stück frei.

Hintergrund

papa.de betreibt einen interaktiven Ferienkalender für alle Bundesländer sowie eine neue Planungsseite, die Brückentage, Feiertage und Schulferien zusammenführt. Zielgruppe sind vor allem Väter, die Urlaub, Betreuung und Familienzeit früh und fair planen wollen.

Ferienkalender: https://papa.de/tools/ferienkalender

Ratgeber-Artikel: https://papa.de/kind/brueckentage-2027-2028-bis-zu-17-tage-frei

Zitat

„Viele Väter haben deutlich weniger Urlaubstage als die Schulferien ihrer Kinder dauern. Genau deshalb sind Brückentage so wertvoll: Ein clever gelegter Tag kann vier freie Tage schaffen – und in manchen Bundesländern kommt man mit einer Handvoll Urlaubstagen auf bis zu 17 freie Tage im Jahr“, sagt das Redaktionsteam von papa.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michael Schöttler | schoettler.io

Herr Michael Schöttler

Straße der Jungen Pioniere 70

16767 Leegebruch

Deutschland

fon ..: 01605562876

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email : spam@schoettler.io

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