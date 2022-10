Bühnentechnik und Bühnenbau aus Qualität

Mit moderner Bühnentechnik wird nahezu jeder professionelle Auftritt zum Erfolg. Was dazu gehört, um mit einem Konzert oder einem Theaterstück zu überzeugen, erfahren Sie hier.

Ob eine Veranstaltung wie ein Theaterstück oder ein Konzert gut ankommt, liegt nicht nur am Talent der Darsteller und Darstellerinnen, sondern auch an der Qualität der Bühnentechnik. Mit einer funktionellen Planung und hochwertigen Materialien kann die Technik flexibel an Bedürfnisse angepasst werden. Die HOAC Schweißtechnik GmbH ist bereits seit den 1980er-Jahren der weltweite Ansprechpartner für die Entwicklung individueller Lösungen. Wie die nachhaltigen und langlebigen Produkte aussehen können, erfahren Sie hier.

Eine stabile Bühne für jeden Auftritt

Die Anforderungen an Kulturveranstaltungen sind immens, insbesondere wenn die Abendprogramme ständig wechseln. Flexible Lösungen und ein ausgeklügeltes mobiles System, angepasst auf die Bedürfnisse des Theaters sorgen dafür, dass der Sprung vom Theaterstück zum Orchester am Folgetag einfach geschafft werden kann. Damit das gelingt, wird die Bühne so geplant, dass der Auf- oder Umbau schnell vonstattengehen kann.

Die HOAC Schweißtechnik GmbH entwickelt Baukasten-Systeme, die individuelle Bühnenkonstruktionen mit Zargen ermöglichen. Dadurch gelingt ein schneller Auf- und Abbau und eine unkomplizierte Montage ohne Werkzeuge.

Diese Bühnenvarianten sind möglich:

– Runde Bühnen

– Orchesterbühnen

– Überbauungen

– Drehbühnen

– Bühnenwagen

– StageDeck – für bis zu sechs Meter hohe Bühnen

– Flip2Play – Klapppraktikabel

Mobile Tribünen für einen gelungenen Ausblick

Damit das Publikum die Veranstaltung in vollen Zügen genießen kann, ist eine Tribüne nötig, die Komfort und ausreichend Sitzmöglichkeiten bietet. Insbesondere Tribünen müssen dabei sehr flexibel bleiben, damit der perfekte Blick auf die Bühne stets garantiert wird. Darum sollten Größe, Form und Standort jederzeit angepasst werden können.

Mobiler Bühnenwagen für faszinierende Momente

Ein Bühnenwagen ist immer dann erforderlich, wenn ein Bühnenbild bewegt werden soll. Ob dies während einer Aufführung oder der Präsentation eines Autos geschieht, ist dabei nebensächlich. Dank moderner Technik verleihen die Bühnenwagen dem Auftritt Tiefe und bereiten dem Publikum ein unvergessenes Erlebnis. Die Wagen bewegen sich nahezu geräuschlos und die Steuerung kann manuell per Hand erfolgen oder in die Bühnensteuerung integriert werden.

Schnell und unkompliziert: mobile Drehbühnen

Eine Drehbühne bietet eine flexible Bühnengestaltung und sorgt für einen sehr schnellen Kulissenwechsel. Individuelle Funktionen und Wünsche können bei der Installation einer Drehbühne berücksichtigt werden, sodass die Show einmalig wird und die Bühnentechnik einwandfrei abläuft. Der Auf- und Abbau kann in kürzester Zeit stattfinden und benötigt in den meisten Fällen nur zwei Personen.

Schienensysteme für noch mehr Bewegung

Wer noch mehr Bewegung auf der Bühne erzeugen will, kann auch auf das Schienensystem SilentMove setzen. Dadurch können beispielsweise Musicaldarsteller oder -darstellerinnen sowie Bühnenbilder lautlos über die Bühne schweben. Das sorgt beim Publikum für große Begeisterung und Spannung. Das Schienensystem kann dabei per Hand oder über Motoren gesteuert werden.

Geschraubte Traversen

Traversen dienen als Tragmittel, zum Anbringen von Lichttechnik, von Lautsprechern oder Motorentechnik. Dank des geschraubten Systems ist das Anbringen von Verkleidungen aus z.B. Holz oder Stoff über dem Kopf der Traverse denkbar einfach. Dabei ist ein möglichst unkomplizierter Auf- und Abbau essenziell, damit sie individuell an die Gegebenheiten der Veranstaltung angepasst werden können. Der Aufbau mit den zugehörigen Schrauben, Muttern und Scheiben ist darum mit handelsüblichem Werkzeug möglich.

Atemberaubende Bühnenbilder dank Unterkonstruktion

Damit ein Bühnenbild möglichst eindrucksvoll ist und einfach auf- und abgebaut werden kann, muss die passende Unterkonstruktion gebaut werden. Dabei sind sowohl Standard- als auch Sonderlösungen möglich. Die Belastung, Bauform und Größe werden individuell auf das Bühnenbild sowie die Gegebenheiten der Bühne und der Räumlichkeiten angepasst.

Konzerträume mit der besten Akustik

Der Erfolg eines Konzerts hängt maßgeblich mit der Akustik zusammen, doch bei Theaterbühnen ist diese wegen der offenen Seiten nicht möglich. Darum bieten mobile Konzertzimmer eine ideale Lösung, welche einen Raum für die perfekte Akustik schaffen. Denn durch Türme und Deckensegel wird der orchestrale Schall reflektiert und gestreut.

Die flexible Kombination von Leistungen

Durch die flexible Kombination verschiedener Leistungen ist es möglich, die komplette Bühnentechnik aus einer Hand zu liefern. Die individuellen Lösungen der HOAC Schweißtechnik GmbH sorgen zudem dafür, dass auch Sonderwünsche gerne mit in die Umsetzung einfließen können. Bei Fragen können sich Interessierte an die E-Mail-Adresse info@hoac.de oder die Telefonnummer +49 2841 908280 wenden. Die HOAC Schweißtechnik GmbH berät ihre Kunden und Kundinnen seit den 1980er-Jahren gerne. Der zertifizierte Schweißfachbetrieb hat seinen Sitz in der Pferdsweide 39C in 47441 Moers Deutschland, ist aber selbstverständlich weltweit für Interessierte da.

