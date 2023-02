Car2Rate: KFZ Gutachter in Hamburg und Umgebung

KFZ Gutachter und Sachverständiger im Fall von einem Autounfall.

Auf der Suche nach einem zuverlässigen KFZ Gutachter oder nach einer umfassenden Beratung? Hier seid ihr richtig!

Wir bemühen uns, es zu vermeiden, aber Unfälle passieren dennoch. Jeder Unfall ist mit einzigartigen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten verbunden. Doch eine seriöse und qualifizierte Beratung verspricht Abhilfe.

Wurden man unverschuldet in einen Verkehrsunfall verstrickt und weiß nun nicht, an wen man sich in dieser Lage wenden kann? Wir von Car2Rate, Ihrem KFZ Gutachter in Hamburg und Umgebung helfen gerne. Wir versprechen Ihnen eine 24 Stunden Erreichbarkeit, jeden Tag, jede Woche. Bei uns erhält man eine umfassende Beratung im Schadensfall sowie eine Betreuung durch den gesamten Prozess hindurch. Wir setzen uns für Ihren Schadensanspruch ein.

Car2Rate – Sachverständige im Großraum Hamburg

Die KFZ Gutachter von Car2Rate bieten Ihnen als geschulte Experten noch am Tag der Schadenaufnahme Unterstützung im Schadensfall. Dabei ist mit einer durchschnittlichen Schadenssumme von 4.417 Euro zu rechnen! Einen zusätzlichen Schutz bieten wir Ihnen durch unsere Verkehrsanwälte – vollkommen kostenfrei. Auf diesem Weg können wir Ihnen eine wasserfeste Grundlage bieten, sodass nichts weiter unternommen werden muss.

Dank der über 15-jährigen Erfahrung in verschiedenen Bereichen der KFZ Begutachten ist es uns möglich, Ihnen ein versatiles Tätigkeitsfeld und breit gefächerte Expertise hinsichtlich diverser Fragestellungen zu bieten. Durch die langjährige Erfahrung heben sich unsere Gutachter von der Konkurrenz ab.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Car2Rate

Herr Rames Karbasi

Borgfelder Str. 66

20537 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0152 22658124

web ..: https://car2rate.de/

email : info@car2rate.de

Benötigen Sie einen unabhängigen Kfz-Gutachter in Hamburg und Umgebung? Dann entscheiden Sie sich für Car2Rate, dem zuverlässigen Gutachter mit langjähriger Erfahrung. Wir bieten Ihnen Kfz-Gutachten für Schadensfälle, für Oldtimer und zur Wertanalyse an. Außerdem überprüfen wir für Sie erstellte Gutachten oder Kostenvoranschläge. Bei Car2Rate kümmern wir uns umfassend um Sie und helfen auch bei wichtigen Punkten wie Rechtsbeistand, Reparatur oder Kauf- und Verkaufsberatung. Entscheiden Sie sich für Car2Rate und setzen Sie auf Professionalität, Qualität und Schnelligkeit. Wir sind 24 Stunden am Tag für Sie erreichbar!

