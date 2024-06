Charlien: Mit „Tornado“ wirbelt sie viel Staub in der Schlagerszene auf

Das neue Werk des kommenden österreichischen Schlagerstars

Dies hier ist eine Warnung: Seit den 31. Mai fegt über den deutschsprachigen Raum ein überaus seltener Tornado hinweg. Aber keine Angst – die gleichnamige Single von Charlien ist zwar energiegeladen, druckvoll und mitreißend wie ein echter Tornado, dafür aber gänzlich ungefährlich. Im Gegenteil – denn wie heißt es im Song: Im Auge des Sturms ist der sicherste Ort.

Wenn Gefühle plötzlich außer Kontrolle geraten und wie ein Wirbelsturm über einen hinwegfegen, dann sind wir mitten in der neuen Single „Tornado“ von Charlien.

Der Song handelt von einer Liebe, die einem wortwörtlich den Boden unter den Füßen wegzieht. Plötzlich dreht sich alles nur noch um eine Person und man gerät in einen Sog voller Euphorie, der sich immer weiter bis zu einem sinnbildlichen Tornado aufbaut. Doch dieser Wirbelsturm zeichnet sich nicht durch seine zerstörerische Kraft, sondern durch Sicherheit und dem völligen Loslösen von Raum und Zeit aus. „Fühlst du auch was ich fühl – im sichersten Ort tief im Tornado“ heißt es da als Anspielung auf das Auge eines tropischen Wirbelsturms, an dem es wolkenfrei und fast windstill ist.

Die österreichische Sängerin, die durch Hits wie „Millionen Optionen“ und „#Liebe (Hashtag Liebe“ einem breiten Publikum bekannt wurde, zeigt mit ihrer neuen Single einmal mehr, wie modern und energievoll der moderne Popschlager von heute klingt. Mit bereits über 4 Millionen Streams und durchschnittlich 60.000 monatlichen Hörern auf Spotify gehört Charlien zu einer der meist gestreamten Schlagersängerinnen aus Österreich. Im Radio landete sie bereits zwei Top 3 Hits in Österreich und einen Top 10 Hit in Deutschland. Auch im TV konnte sie in den letzten Jahren eine gehörige Portion Erfahrung sammeln. So kann sie auf Auftritte bei ZDF-Fernsehgarten, Immer wieder sonntags, Starnacht am Neusiedler See, Die Ross Antony Show, Die Schlager des Monats oder erst Anfang dieses Jahres beim Wenn die Musi spielt Winter Open Air in Bad Kleinkirchheim verweisen. Die 30-jährige Kärntnerin, Tochter einer Südafrikanerin und eines gebürtigen Österreichers, zeigt einmal mehr, dass sie stimmlich in der obersten Schlagerelite mitspielt.

Produziert wurde die Single auch dieses Mal von Hubert Molander, der bereits für viele namhafte Künstler wie Beatrice Egli, Semino Rossi oder Vanessa Mai Radio-Hits geschrieben hat. Das offizielle Musikvideo, das am Wörthersee und dem Malta-Staudamm in Kärnten gedreht wurde und spektakuläre Bilder liefert, erschien Ende Mai. Live-TV-Premiere feiert „Tornado“ Ende Juni. Nähere Details dazu folgen in Kürze.

