Große Chancen im Kupfermarkt nutzen

Der Kupfermarkt ist nach Eisenerz und Gold der drittgrößte Metallmarkt – und er bietet Chancen für Anleger.

Nach Silber ist Kupfer das Metall mit der zweitgrößten Leitfähigkeit, für die Stromleitung ist es unabdingbar. Normalerweise stimmt der Kupferpreis mit dem weltweiten Wirtschaftswachstum überein. Für die USA, die EU und viele andere Länder gilt Kupfer als kritisches Metall. Eine bedeutende Nachfrage nach dem rötlichen Metall kommt aus den Bereichen erneuerbare Energietechnologien, Stromnetze und Elektrofahrzeuge. Elektrofahrzeuge brauchen etwa 2,4-mal mehr Kupfer als herkömmliche Fahrzeuge. Ähnliches gilt für die Wind- und die Solarenergie im Vergleich mit dem Kupferverbrauch von fossilen Brennstoffen. Die Wind- und die Solarenergie wird ebenso wie die Elektromobilität weiter anwachsen und den Kupferbedarf anheizen.

Nebenbei bemerkt sind Wind- und Solarparks häufig in abgelegenen Regionen, was wiederum mehr Netzinfrastruktur und damit wieder mehr Kupfer verlangt. Viele Milliarden müssen bis 2030 in das Stromnetz investiert werden, um Klimaziele zu erreichen. Der Strombedarf wird laut Schätzungen bis 2050 um rund 86 Prozent ansteigen. Die Netzstruktur ist vielerorts veraltet und muss im Rahmen der Digitalisierung erneuert und ausgebaut werden. Auch die unterirdische Verlegung von Stromkabeln verschlingt fast das Doppelte an Kupfer als die Verlegung oberirdischer Stromleitungen. Prognosen gehen davon aus, dass die Welt bis 2050 mehr Kupfer brauchen wird, als bisher weltweit produziert wurde.

Der Kupferbergbau leidet immer wieder an Unterbrechungen und die Erzgehalte gehen zurück. Ein gutes Beispiel ist Codelco, der größte Kupferproduzent der Erde, der sicher nicht freiwillig im Jahr 2023 die niedrigste Kupferproduktion seit 25 Jahren hinnehmen musste. Auch große neue Kupferentdeckungen werden immer seltener.

Kupfer, zudem Gold besitzen Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – (in Ecuador, The Lost Cities Projekt) und U.S. GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ – in seinem Whistler-Projekt in Alaska. Dieses umfasst gut 217 Quadratkilometer.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

