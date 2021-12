Darlehen für Rentner – Tel. 0421-83673100

Deutschlandweit das neue BestAger Darlehen beantragen / Kredit-Experte Jens Schmidt berät und unterstützt / Rentnerdarlehen muss zu Lebzeiten nicht getilgt werden / Alleineigentümer bleiben

Das BestAger Darlehen als Alternative zum Teilverkauf: Mit dem BestAger Darlehen genießen Sie als Darlehensnehmer viele Vorteile. Das Darlehen muss zu Ihren Lebzeiten nicht zurückgeführt werden, verstirbt ein Darlehensnehmer, kann der verbleibende das Darlehen entschädigungslos zurückzahlen. Warum dieses neuartige Darlehen ein Segen für Sie sein kann? Weil Sie das Darlehen zu Lebzeiten nicht zurück zahlen müssen. Weil die Zins extrem günstig sind (auf dem Zinsniveau heutiger Baufinanzierungszinsen). Weil Sie alleiniger Eigentümer Ihrer Immobilie bleiben. Weil Sie eine langfristige Zinsfestschreibung und damit viele Jahre Sicherheit genießen. Weil es außer der monatlichen Darlehensrate keine versteckten Kosten und Gebühren gibt. Weil Sie Ihre Immobilie anschließend vererben können.

Allianz Kredit-Experte Jens Schmidt (53) hat sich für das BestAger Darlehen so stark gemacht wie sonst niemand. Ihr Darlehensvertragspartner ist Europas größter Versicherungskonzern. Damit ist das Darlehen seriös und wird von Verbraucherschützern empfohlen, besonders, weil die Zinsen so niedrig sind. Schmidt hat von Anfang an die Vorteile erkannt und seine Kunden informiert. Heute bietet er – auch Ihnen – das BestAger Darlehen deutschlandweit an.

Sie brauchen das Darlehen als Darlehensnehmer nicht unbedingt zu Ihren Lebzeiten abbezahlen. Sogar Ihre Erben können das Darlehen nach Ihrem Ableben zu gleichen Konditionen fortführen. Was für viele Interessenten heute wichtig ist: Alleineigentümer der Immobilie zu bleiben. Anders als beim Teilverkauf, bei dem Sie einen Teil Ihres Hauses oder Ihrer Eigentumswohnung an einen neuen Eigentümer verkaufen, bleiben Sie dank der BestAger Finanzierung Alleineigentümer.

Das neuartige BestAger Darlehen ist für Rentner und Menschen ab 60 geeignet. Bei Verheirateten genügt es, wenn mindestens ein Ehepartner 60 Jahre alt ist. Das Sicherheit dient die selbst genutzt Immobilie. Sie bleiben alleiniger Eigentümer. Ist Ihre Immobilie noch nicht vollständig abbezahlt, ist eine Ablösung Ihrer jetzigen Hausbank möglich, wenn die Schuld aktuell kleiner als 10% Ihres Immobilienwertes ist. Natürlich muss Ihr jetziges Kreditinstitut bereit sein, kurzfristig abgelöst zu werden. Das BestAger Darlehen selbst kann bis zu 40% Ihres Immobilienwertes betragen. Dieser Wert wird von uns telefonisch festgestellt. Nur in sehr seltenen Fällen ist ein Besuch bei Ihnen zu Hause erforderlich.

Das BestAger Darlehen wird besonders von alleinstehenden Frauen bevorzugt. Gerade für Frauen ist das BestAger Darlehen geeignet: Viele Frauen, die heute im Rentenalter sind, müssen auf jeden Cent achten. Zeiten der Kindererziehung, die klassische Rollenverteilung der 70-er und 80-er Jahre oder der Verlass auf die Einkünfte des Mannes haben bei vielen dazu geführt, dass sie nur wenig in die Rentenkasse einbezahlt haben. Gehören Sie dazu? Dann sollten Sie hier den Erfahrungsbericht von Kredit-Experte Jens Schmidt lesen. Denn wenn Sie eine bezahlte Immobilie besitzen, erhalten Sie ein BestAger Darlehen mit niedrigen Zinsraten, dass Sie zu Ihren Lebzeiten nicht zurückzahlen müssen. Als Sicherheit wird eine erstrangige Grundschuld in das Grundbuch Ihrer Immobilie eingetragen. Damit hilft die BestAger Finanzierung auch alleinstehenden Frauen, sich eine finanzielle Reserve für den Lebensabend zu sichern.

Anfang 2020 wurde das neue BestAger Darlehen für Rentner als Testprodukt eingeführt. Es war von Anfang an befristet. Ein Jahr lang wollte die Allianz testen, wie die Kunden reagieren. Doch im Frühjahr des gleichen Jahres kam die Corona Pandemie. Die Möglichkeiten, das Darlehensangebot umfangreich auszuprobieren, waren eingeschränkt. Deshalb wurde der Testzeitraum auf das Jahr 2021 ausgedehnt – erst befristet bis September, aufgrund der positiven Kundenreaktionen dann bis zum Jahresende. Das BestAger Darlehen wurde ein voller Erfolg und vielfach nachgefragt. Kredit-Experte Jens Schmidt hat so viele BestAger Darlehen vermittelt wie außer ihm niemand anders. Profitieren Sie von seiner Erfahrung, denn für Ihren Darlehensantrag haben Sie in der Regel nur einen Versuch. Gerade weil das Darlehen neu ist, vertrauen Sie einem Experten, der hier die meiste Erfahrung hat.

Das BestAger Darlehen eignet sich für Paare, aber auch für Alleinstehende. Sie sind geschieden, Ihr Partner oder Ihre Partnerin ist leider früh verstorben oder möchten den Lebensabend bewusst als Single verbringen? Gerade in diesen Fällen kann der finanzielle Alltag schwierig sein. Kleine Renten, steigende Kosten für Energie und Lebenshaltung oder ein Wunsch nach einem finanziellen Polster können für Sie Ausschlaggründe sein, nach einer Finanzierung im Alter zu suchen. Das BestAger Darlehen ist auch für alleinstehende Personen ab 60 geeignet. Auf Wunsch zahlen Sie zu Lebzeiten keine Tilgung, das Darlehen können Sie für beliebige Zwecke oder als Altersreserve einsetzen.

Mit dem Darlehensantrag überprüfen Kreditgeber die Kreditwürdigkeit und Kreditfähigkeit ihrer Kunden. Auch beim BestAger Darlehen wird Ihre Bonität überprüft, beispielsweise durch eine Auskunft der SCHUFA. Grundsätzlich muss Ihre Bonität positiv sein. Ein negativer Eintrag verschwindet üblicherweise erst nach mehreren Jahren, nachdem die Forderung erledigt wurde. Kredit-Experte Jens Schmidt, Ihr Ansprechpartner für das BestAger Darlehen, berichtet hier von einem Fall aus seiner Beratungspraxis. Durch einen Kniff konnte das BestAger Darlehen doch noch gewährt werden – obwohl ein Ehepartner eine negative Bonität hatte. Melden Sie sich, wenn das BestAger Darlehen für Sie in Frage kommt. Da jeder Darlehensantrag eigene Besonderheiten hat, vertrauen Sie auf Jens Schmidt und sein Team als erfahrene Experten für das BestAger Darlehen. Schmidt hat bereits eine dreistellige Anzahl BestAger Darlehen erfolgreich vermittelt – und das in der Testphase dieses neuartigen Darlehensangebotes.

Sie möchte statt einer großen Auszahlung lieber eine monatliche Rente, die Ihnen gezahlt wird, so lange Sie und Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin leben? Das BestAger Darlehen können Sie auch in Kombination mit einer lebenslangen Rente abschließen. Dann brauchen Sie sich um die Unterbringung des Kapitals keine Sorgen zu machen. Erfahren Sie, wie Sie alle Vorteile des BestAger Darlehens genießen und gleichzeitig eine lebenslange Rentenzahlung erhalten. Statt der Vollauszahlung auf Ihr Girokonto übertragen Sie die Darlehenssumme oder einen große Teil der Darlehensauszahlung als Einmalbeitrag in eine gesonderten Vertrag einer lebenslangen Sofortrente. Ähnlich einer Betriebsrente wird Ihr privater Rentenversicherungsvertrag monatlich als Rente an Sie ausgezahlt – unabhängig davon, wie lange Sie leben. So erhalten Sie monatlich eine garantierte Auszahlung auf Ihr Girokonto, ähnlich Ihrer Monatsrente aus der Deutschen Rentenversicherung. Die Zahlung wird auch geleistet, so lange mindestens ein Ehepartner lebt.

Reden wir über Ihr Anliegen. Bitte melden Sie sich, auch wenn Sie vielleicht noch etwas Zeit zum Überlegen brauchen. Eine Beratung ist bei uns immer kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage aus ganz Deutschland.

Ihr Ansprechpartner für Ihr BestAger Darlehen:

Jens Schmidt, Tel. 0421-83673100 (für ganz Deutschland!)

Hauptvertretung der Allianz

Webseite

E-Mail: jens.schmidt@allianz.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Allianz Hauptvertretung Jens Schmidt

Herr Jens Schmidt

Alfred-Faust-Str. 17 c

28277 Bremen

Deutschland

fon ..: 0421-83673100

fax ..: 0421-83673129

web ..: http://www.darlehen-im-alter.de

email : jens.schmidt@allianz.de

Jens Schmidt ist gebundener Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO, eingetragen im Vermittlerregister. Seine Eintragung ist einzusehen unter www.vermittlerregister.info

Zweck des Registers ist es insbesondere, der Allgemeinheit die Überprüfung der Zulassung sowie des Umfangs der zugelassenen Tätigkeit der Eintragungspflichtigen zu ermöglichen. Es sorgt so für Transparenz und stärkt den Verbraucherschutz.

