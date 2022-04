Das Fashion Design Institut: Modeschule mit internationalem Standing

Die Ausbildungsgänge des Fashion Design Instituts genießen einen hervorragenden Ruf

Die Modebranche begeistert viele junge Menschen und lässt so manchen von einer Karriere in dieser faszinierenden, schillernden Welt träumen. Am Fashion Design Institut können sie mit einer fundierten Ausbildung den Grundstein zu einer Karriere in der interessanten, aber auch herausfordernden Modeindustrie legen.

GRUNDSÄTZLICHES VOR DER BEWERBUNG AM FASHION DESIGN INSTITUT

Das Fashion Design Institut gibt durch seine Ausbildungen den Schülern alles mit, was sie für einen erfolgreichen Karrierestart in der Fashionwelt benötigen. Bei aller Faszination, die diese Branche ausstrahlt, wird jedem Schüler am Fashion Design Institut schnell klar, dass hinter allem, was sich so leicht und mühelos präsentiert, eine ganze Menge harter Arbeit steckt. Mode kann nicht einfach nebenher passieren, es wird in allen Bereichen hochprofessionell gearbeitet. Jeder, der den Schritt in die Modebranche wagen möchte, sollte sich daher darüber im Klaren sein, dass von Beginn an ein voller Einsatz gefragt ist. Wer wirklich für Mode brennt, dem steht der erfolgreiche Weg in die Fashionwelt offen.

VORBEREITUNG AUF EINE AUSBILDUNG AM FASHION DESIGN INSTITUT

Wer wirklich begeistert von Mode ist, der beschäftigt sich ohnehin viel mit der Fashion Szene und allem, was dazu gehört. Wie funktioniert Mode, wie wird sie entworfen, produziert, vermarktet und verkauft? Diese spannenden Fragen werden in den wichtigsten Modemagazinen und -zeitschriften beantwortet. Obendrein verraten sie viel über Themen wie Schnitte, Farben, Kollektionen und Innovationen berühmter Designer und Labels. Wer sich für eine künstlerische Karriere wie die des Fashion Designers interessiert, für den kann es zudem ein großer Vorteil sein, wenn er seine praktischen Fähigkeiten schon vor der Ausbildung übt. All diese Kenntnisse, die bereits vorab gesammelt werden können, vertiefen die Ausbildungen am Fashion Design Institut, so dass am Ende ein umfassendes Wissen und Knowhow über die Modebranche den professionellen Einstieg in diese Welt ermöglicht.

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE BEWERBUNG AM FASHION DESIGN INSTITUT

Das Fashion Design Institut vermittelt seinen Schülern von Beginn an einen Eindruck davon, wie das Arbeitsleben in der Modewelt später einmal aussehen wird. Deswegen sind bestimmte Eigenschaften bereits für die Ausbildung am Fashion Design Institut hilfreich: Für Designer ist Kreativität eine selbstverständliche Voraussetzung, doch auch im Bereich des Marketings, der Präsentation und dem Verkauf von Produkten geht ganz besonders in der Modebranche ohne kreative Ideen nichts. Darüber hinaus sind Liebe zum Detail und der Blick auch für die kleinsten Dinge wichtig, egal, ob man Kleidung entwirft oder über die neuesten Kollektionen schreibt. Dabei hat auch in der Modebranche die Informationstechnologie Einzug gehalten. Auch beim Design sind IT-Kenntnisse mittlerweile eine Voraussetzung, und zur Kommunikation werden moderne Mittel genutzt. Insgesamt handelt es sich bei der Modebranche um eine sehr kommunikative Welt, in der es in allen Bereichen immer um Teamwork geht. Wer gerne kommuniziert, hat es in der Fashionwelt deutlich leichter.

DIE AUSBILDUNGSGÄNGE AM FASHION DESIGN INSTITUT

Das Fashion Design Institut ist eine staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule. Derzeit werden drei Ausbildungsgänge angeboten: Internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Marketing/Management. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung erhält jeder Absolvent das Diplom des Fashion Design Instituts. Dieses wird wegen des guten Rufs der Ausbildungen des Fashion Design Instituts national und international allgemein anerkannt. Mit dem Diplom kann der Absolvent außerdem Mode studieren: Partnerschulen des Fashion Design Instituts in Paris und Mailand erkennen das Diplom vollumfänglich an und bieten die Möglichkeit für weiterführende Abschlüsse zum Bachelor und Master.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fashion Design Institut

Frau E. P.

Oberbilker Allee 282 – 286

40227 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49.211.13 72 72 40

web ..: https://fashion-design-institut.com/de/

email : info@fashion-design-institut.de

Komm zu uns und mache Deine internationale Karriere im Modebusiness!

Die staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule in Düsseldorf „Fashion Design Institut“ bietet Dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau an:

internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing.

Mit Harvard Business Publishing Educations (verbunden mit der Harvard University) Lehrmaterialien werden einige Fächer in höheren Jahrgänge durchgeführt. Somit bekommen unsere Schüler das Wissen von den besten der Welt.

Diplom, Bachelor oder Master: Unser in der Fashion Design Industrie anerkanntes institutseigenes Diplom, sowie die Bachelor- und Masterabschlüsse unserer Partnerhochschulen im Ausland kannst du auch ohne Abitur mit unserer Hilfe erreichen.

Seit 2014 sind wir die beste Modeschule Deutschlands.

Diesen Standard bestätigt „The Business of Fashion“, Forbes Magazin und CEO World, welche das Fashion Design Institut Jahr für Jahr unter die besten 50 internationalen Modeschulen wählen!

