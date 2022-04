Fördertechnik von Mundor Rollen aus Bergkamen

Die hochqualitativen Produkte made in Germany können Kunden direkt beim Hersteller im Onlineshop auswählen.

Zu der dort offerierten Fördertechnik mit Standardmaßen liefert der Hersteller auch individuelle Produktanfertigungen nach Kundenwunsch. Es sind jederzeit Expresslieferungen möglich.

Abroller von Mundor

Mundor Rollen bietet Blech-, Kabel-, Tape-, Tapeten- und Teppichabroller an. Ihre Designs entsprechen den Anforderungen der Fördertechnik. Abroller für universelle Einsatzzwecke bestehen aus kugelgelagerten Rollen und ermöglichen das Abrollen in Breiten zwischen 10 und 100 cm, wobei die Rollware bis zu 200 kg wiegen kann. Gummifüße dieser Abroller verhindern das Verrutschen. Auch Tapetenroller zum Einhängen inklusive Meterzähler bietet das Unternehmen an, darüber hinaus Abroller mit PVC-Beschichtung und Kabelabroller aus Aluminium. Deren Breite kann zwischen 30 und 100 cm betragen. Hierbei ist zu beachten, dass hiervon 3 cm wegen der seitlichen Führungslager abzuziehen sind, sodass für eine Trommel mit 57 cm Breite ein Kabelabroller von 60 cm Breite erforderlich ist. Diese Abroller lassen sich in drei Stufen verstellen und tragen Rollen bis zu 150 kg. Seitliche Lauflager unterstützen das leichte Abrollen. Die Coilabroller werden standardmäßig in Breiten zwischen 10 und 100 cm geliefert und tragen Rollware bis zu 460 kg Gewicht. Wie vorn erwähnt sind auf Kundenwunsch stets auch individuelle Maße möglich. Teerpappenabroller bietet Mundor Rollen ebenfalls an.

Ein Kern der Fördertechnik: Tragrollen

Tragrollen sind Kernelemente der Fördertechnik. Mundor Rollen bietet sie aus Stahl, Kunststoff, Aluminium und selbstverständlich auch rostfrei an. Für eine reibungslose Fördertechnik verfügen die Tragrollen aus Stahl teilweise über Außengewinde und auch über Federachsen. Das verbaute Material diese Tragrollen ist Präzisionsstahlrohr nach DIN EN 10305-3 mit dem Achsmaterial ST37K, wobei die Kunden die Einbau- und Achslänge frei wählen können. Die maximale Belastbarkeit ist den spezifischen Produktbeschreibungen zu entnehmen, bei einem Rollendurchmesser von 20 x 1,5 mm sind es beispielsweise 10 kg. Die Lagerung erfolgt auf einem thermoplastischen Kunststoffboden mit in einer Kugelreihe gelagerten Stahlkugeln. Diese leichtlaufenden Tragrollen funktionieren äußerst zuverlässig in einem Temperaturbereich von -5 bis +40 °C. Zur Fördertechnik von Mundor gehören auch Tragrollen mit Innengewinde, sodass alle Einsatzbereiche abgedeckt werden.

Das gesamte Sortiment der Tragrollen und der Fördertechnik im Ganzen präsentiert der Onlineshop von Mundor Rollen.

