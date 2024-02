Das Gold und Chinas Goldhunger

Viele fragen sich, wie viel Gold China wirklich besitzt und ob das Land den Goldpreis enorm antreiben könnte.

Denn es könnte gut sein, dass die Goldschätze Chinas viel größer sind als die offiziellen Angaben dies darstellen. Zudem könnte ein weiteres massives Zukaufen von Gold seitens China den Preis kräftig antreiben. Manche meinen sogar, das Land würde das Zwanzigfache dessen, was bekennt ist an Gold besitzen. Damit wären nicht rund 2.200 Tonnen, sondern etwa 40.000 Tonnen in Chinas Besitz. Chinas ist führend in den Bereichen Goldminen, Goldimporten, Zentralbankkäufe und auch bei den privaten Goldnachfragern. 2023 hat China laut der China Gold Association einen um fast neun Prozent höheren Goldverbrauch als im Jahr zuvor gemeldet.

Und dafür sind neben der Zentralbank auch die Privatanleger stark mitverantwortlich. Geopolitische Querelen und finanzielle Unsicherheiten lassen den sicheren Hafen Gold attraktiv wie selten glänzen. Mehr Goldschmuck, aber auch mehr Münzen und Barren wandern über die Ladentische. Mit neuen Designs beim Schmuck werden Käufer angelockt. Und auch wenn Gold im Industriebereich keine so große Rolle spielt, so ist auch dies ein wachsender Bereich des Goldbedarfs.

Etwa 370 Tonnen Gold hat China 2023 gefördert, damit gebührt dem Land bei der Goldförderung der erste Platz. Die gesamte globale Förderung beläuft sich bis heute auf zirka 208.900 Tonnen Gold, so das World Gold Council. Zwar bringt jedes Jahr weiteres Gold hervor, aber die Geschwindigkeit des Anstiegs verringert sich zusehends. In vielen Ländern gibt es keine offiziellen Zahlen bezüglich des Goldbesitzes privater Anleger. Und einige Länder machen überhaupt keine Angaben.

Wieviel förderbares Gold es noch auf der Erde gibt, ist schwierig zu bestimmen. Laut dem World Gold Council sollen rund 75 Prozent des auf der Erde vorhandenen Goldes aber bereits abgebaut sein. Investoren sollten sich auch daher die Goldproduzenten wie zum Beispiel Karora Resources oder OceanaGold anschauen.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – besitzt Goldminen in Westaustralien. Die Goldproduktion soll pro Jahr zwischen 170.000 und 195.000 Unzen Gold betragen.

OceanaGold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ – produziert erfolgreich Gold und Kupfer in vier aktiven Minen (USA, Philippinen, Neuseeland).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk: Mehr grünes Gas im Netz – HanseGas investiert 5,3 Millionen Euro für die Aufnahme von Bioerdgas Eilt: Hautkrebs vollständig geheilt – Institutionelle Investoren begeistert. Neuer 312% Aktientip nach 3.296% mit BioNTech ($BNTX), 10.996% mit Pfizer ($PFE), 31.205% mit Amgen ($AMG) und 134.452% mit Biogen ($BIIB). Jetzt 312% mit Biotech Aktientip 2023 Vidac Pharma Holding Plc. (ISIN GB00BM9XQ619