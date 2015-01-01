Das GRIPS Modulregal von monomalist. Premiere bei den „Produzierenden Designern“ im stilwerk Hamburg

GRIPS: Das maximal minimalistische Regalsystem.

Das GRIPS Modulregal vom jungen deutschen Label monomalist basiert auf lediglich einem minimalistischen Element. Nach dem Vorbild einer Federklammer lassen sich durch die Elastizität des verwendeten 5mm starken Aluminiums lassen sich die Module formschlüssig ohne Verbindungsmittel oder Werkzeug sicher miteinander verbinden.

www.monomalist.de

Design: www.michaelhilgers.de

Produzierende Designer im stilwerk Hamburg

Vom 1. April bis zum 2. Mai 2026 präsentieren elf Designmanufakturen ihre Möbel, Leuchten, Porzellan und Interior-Objekte im stilwerk Hamburg (Große Elbstraße 68, 22767 Hamburg). Die Ausstellung zeigt handwerklich hochwertige, innovative und zeitlose Designstücke, die abseits des Mainstreams zu entdecken und zu erwerben sind. Begleitend gibt es Podiumsdiskussionen, Workshops und Networking-Events, die Raum für Austausch zwischen Designer:innen, Medien und Publikum schaffen. Auftakt bildet das Pre-Opening am 1. April mit Drinks, DJ und Gästen aus der Interiorbranche.

Auf einer großzügigen Fläche zeigen die Produzierenden Designer Möbel, Leuchten, Porzellan und Interior-Objekte – Kollektionen und Einzelstücke, die man auf den üblichen Verkaufsplattformen kaum findet. Jedes Exponat steht für handwerkliche Qualität, Innovationsfreude und eine klare gestalterische Haltung. Besucher:innen erhalten die Gelegenheit, außergewöhnliches Design hautnah zu erleben und direkt vor Ort zu erwerben. Gezeigt werden unter anderem mit Designpreisen ausgezeichnete Möbel, die Wahrnehmung herausfordernde Leuchten, modernes Porzellan aus klassischen Formen, Unikate mit Kante und Geschichte sowie Hocker aus dem 3D-Drucker.

Begleitet wird die Ausstellung von einem vielfältigen Rahmenprogramm: Podiumsdiskussionen, Workshops, Networking-Abende und Begegnungen mit Gestalter:innen, Branchenexpert:innen und Medien schaffen Raum für Austausch, Inspiration und neue Perspektiven. So wird die Ausstellung zu einem lebendigen Dialog.

Die Veranstaltung startet mit einem Pre-Opening am 1. April, bei dem spannende Gäste aus der Interiorbranche zu Drinks, Musik und Gesprächen eingeladen sind. Über den gesamten April bietet die Ausstellung sowohl Fachbesucher:innen als auch Designinteressierten die Möglichkeit, außergewöhnliches Interiordesign zu entdecken. Die Produzierenden Designer:innen möchten ein klares Signal aus dem stilwerk senden: Handwerk, Kreativität und eigenständige Produktion abseits des Mainstreams sind unverzichtbar für eine zukunftsfähige Interiorbranche.

www.produzierendedesigner.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

monomalist

Herr Michael Hilgers

Kirchhofstr. 5

17109 Demmin

Deutschland

fon ..: 0177 75449290

web ..: https://www.monomalist.de

email : mail@rephorm.de

monomalist bietet minimalistische Möbel und Accessoires – reduziert auf das Wesentliche, gedacht für das Verbindende zwischen Funktion, Form und Kontext.

Die von Designer Michael Hilgers entwickelten symbiotischen Objekte stehen nicht für sich allein, sondern treten bewusst in Beziehung: mit anderen Möbeln, mit dem Raum, mit der Natur und mit dem Alltag ihrer Nutzer. Jedes Produkt ist Teil eines größeren Ganzen – modular, erweiterbar, überraschend kombinierbar.

Jedes Stück unserer Kollektion wird nach Bestellung in einer limitierten Auflage von deutschen Manufakturen gefertigt.

Zum Einsatz kommen einfache, nachhaltige Rohstoffe – ehrlich, langlebig und ressourcenschonend verarbeitet.

Pressekontakt:

monomalist

Herr Michael Hilgers

Kirchhofstr. 5

17109 Demmin

fon ..: 030 7544929

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