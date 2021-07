„Das Lachen der vernarbten Seele“ – Psychologischer Roman

Eine in Deutschland aufgewachsene Frau sucht in Livia Schriftstellerins „Das Lachen der vernarbten Seele“ in Brasilien nach ihren Wurzeln.

Das Lachen der vernarbten Seele beschreibt Michaela sehr gut. Als kleines Mädchen wurde sie von einem deutschen Lehrerehepaar adoptiert. Sie sollte eigentlich die schönste Zeit ihres Lebens noch vor sich haben. Doch anstatt Liebe und Zuwendung zu erfahren durchlebt Michaela die Hölle auf Erden. Emotionaler und körperliche Missbrauch bestimmen von nun an ihr Leben. Als erwachsene Frau macht sich Michaela auf die Suche nach ihren Wurzeln und fliegt für einige Zeit in ihr Heimatland Brasilien. Der Besuch des ehemaligen Kinderheimes und die Suche nach ihrem Bruder nehmen ihren emotionalen Höhepunkt, als sie plötzlich von jemanden erkannt wird: von einer Person, die ihr als Kind sehr nahe stand.

Die Leser folgen der Protagonistin in dem bewegenden Roman „Das Lachen der vernarbten Seele“ von Livia Schriftstellerin auf ihrer Suche und können das Buch kaum aus den Händen legen, weil immer wieder neue Fragen auftauchen. Die Autorin selbst wurde mit viereinhalb Jahren von Deutschland nach Brasilien adoptiert. Sie hat heute eine Tochter und lebt in Bayern. Ihr größter Wunsch war schon als Jugendliche, Adoption mit einem andern Blick zu betrachten. Dieses Buch war ein Herzensprojekt von ihr und wird hoffentlich auch den Lesern eine neue Perspektive erlauben.

„Das Lachen der vernarbten Seele" von Livia Schriftstellerin ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31030-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

