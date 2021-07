„Auf der Suche nach dem Märchenprinzen“ – Ein reales Märchen

Eine Frau findet in Denise Bernadette Freis „Auf der Suche nach dem Märchenprinzen“ anscheinend die ideale Liebe, doch diese wird bald zu einem Alptraum, aus dem sie nicht entkommen kann.

Vivienne Zeller ist die Mutter eines Teenagers und befindet sich in einer unglücklichen Beziehung. Ihr wird Ende der 1980er Jahre bewusst, dass sie beruflich einiges erreicht hat, auf das sie stolz sein könnte. Und doch hadert sie mit ihrem Schicksal. Obwohl illusorisch, sehnt sich nach dem aus ihrer Sicht vollkommenen Mann, dem Märchenprinzen, der sie leidenschaftlich liebt und auf Händen trägt. Ein halbes Jahr nach ihrem 35. Geburtstag verändert sich ihr Leben schlagartig, nachdem ihr Vorgesetzter Konrad Koch völlig unerwartet ein familiäres Drama durchlebt und immer wieder verzweifelt Hilfe bei ihr sucht, die er in seiner Familie nicht findet. Monate später verlieben sich die beiden und entgegen jeglicher Vernunft lässt sich Vivienne auf eine leidenschaftliche Liebesbeziehung ein, was zu einem gesellschaftlichen Skandal führt. Konrad wird von Gewissensbissen getrieben und kann sich nicht für eine Seite entscheiden. Er pendelt zwischen Geliebter und Familie hin und her.

Trotzdem kommen die beiden im Verlauf des Romans „Auf der Suche nach dem Märchenprinzen“ von Denise Bernadette nicht voneinander los und es entwickelt sich eine Abhängigkeit. Auf Empfehlung von Freunden sucht die Protagonistin tiefgreifende Erklärungen in der psychologischen und vedischen Astrologie. Durch diese Erfahrungen entwickelt sich wohl Viviennes spiritueller Horizont, aber ihr Problem wird nicht gelöst. Als sie sich auf eine psychologische Ausbildung einlässt, wird ihr erst vor Augen geführt, auf was es wirklich ankommt. Doch kann sie am Ende die richtige Entscheidung treffen?

„Auf der Suche nach dem Märchenprinzen" von Denise Bernadette Frei ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33449-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

