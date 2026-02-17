Daylite Informationssysteme GmbH setzt auf Nachhaltigkeit: Großanzeigen jetzt mit PoE-Technologie

Digitale Großuhren, Zeitsysteme, Temperaturanzeigen, Stoppuhren und ähnliche Produkte jetzt auch mit PoE-Einspeisung

_München, 17.02.2026 _- Die Daylite Informationssysteme GmbH mit Sitz in München treibt ihre Nachhaltigkeitsstrategie konsequent voran und erweitert ihr Produktportfolio um energieeffiziente Lösungen: Der überwiegende Teil der Großanzeigen, wie digitale Uhren, Zeitsysteme, Temperaturanzeigen, Countdown-Zähler, Stoppuhren, Counter und Anzeigetafeln unfallfreier Tage kann ab sofort nicht mehr nur mit 230 V bzw. 110 V, sondern auch über Power over Ethernet (PoE) betrieben werden.

Mit der Umstellung auf PoE leistet Daylite einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Ökologie. Die Stromversorgung über bestehende Netzwerkinfrastrukturen reduziert den Energieverbrauch, vereinfacht die Installation und senkt den Materialeinsatz, da zusätzliche Stromleitungen und Netzteile entfallen können. Gleichzeitig ermöglicht PoE eine zentral gesteuerte, effiziente Energieversorgung und erhöht die Betriebssicherheit der Systeme.

Darüber hinaus verfügen alle PoE-gespeisten Anzeigen über eine automatische Helligkeitsregelung, die sich kontinuierlich an die jeweiligen Umgebungslichtverhältnisse anpasst. Dadurch wird die Anzeige stets optimal ablesbar, während der Stromverbrauch insbesondere bei geringer Umgebungshelligkeit nochmals signifikant gesenkt wird. Diese intelligente Steuerung trägt zusätzlich zur Energieeffizienz und zur Verlängerung der Lebensdauer der Komponenten bei.

„Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur energieeffiziente Produkte, sondern auch durchdachte Systemlösungen, die Ressourcen schonen und langfristig wirtschaftlich sind“, erklärt die Daylite Informationssysteme GmbH. „Mit PoE und intelligenter Helligkeitsregelung bieten wir unseren Kunden moderne, zukunftssichere Technologien, die ökologische Vorteile mit hoher Funktionalität verbinden.“

Die neuen PoE-fähigen Großanzeigen eignen sich besonders für den Einsatz in Industrie, Logistik, öffentlicher Infrastruktur, Bildungseinrichtungen sowie im Sport- und Veranstaltungsbereich. Sie sind sowohl in Innenbereichen, wie auch im Außenbereich uneingeschränkt eisetzbar. Neben dem geringeren Energieverbrauch profitieren Anwender von flexibleren Einsatzmöglichkeiten und einer vereinfachten Integration in bestehende IT- und Netzwerkumgebungen.

Mit diesem Schritt unterstreicht die Daylite Informationssysteme GmbH ihren Anspruch, innovative Informationssysteme mit Verantwortung für Umwelt und Zukunft zu entwickeln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Daylite Informationssysteme GmbH

Harald Schlorff

Landsberger Straße 155

80687 München

Deutschland

fon ..: +498964256432

web ..: https://www.daylite.de

email : info@daylite.de

Die Daylite Informationssysteme GmbH mit Sitz in München entwickelt und produziert seit über 35 Jahren hochwertige Großanzeigen und Zeitsystem, sowie LED-Anzeigetechnik für vielfältige industrielle und öffentliche Anwendungen. Der Fokus liegt auf Qualität, Innovation und nachhaltigen Technologien, gepaart mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.



