Denkathlon® TO GO – Das Handbuch – Die Kombination von Gehirntraining mit Körpertraining

Christian Bosenick hilft den Lesern mit „Denkathlon® TO GO – Das Handbuch“ das „kognitive Sofa“ zu verlassen und wieder mehr zu denken.

Der Denkathlon® TO GO kombiniert spielerisches, unterhaltsames und aktivierendes Gehirn- und Gedächtnistraining mit körperlichen Aktivitäten für alle Altersgruppen, für kognitiv fitte und weniger fitte Menschen sowie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Neben den 40 detailliert beschriebenen Hauptübungen gibt es in diesem übersichtlich gestalteten Ratgeber neun neue Übungen und Übungskombinationen, alle acht Hauptkarten und insgesamt zehn Unterstützungskarten. Alle Karten sind zum Heraustrennen für den sofortigen praktischen Einsatz. Des Weiteren liefert der Autor den Lesern umfangreiche Anleitungen für die Durchführung von Denkathlon®-TO-GO-Runden, dazu Übersichten aller Kalkulus-oZ-Aufgaben mit Lösungen.

Das Buch „Denkathlon® TO GO – Das Handbuch“ von Christian Bosenick bietet viele Inhalte, die bei der Vorbereitung und Durchführung von Denkathlon®-TO-GO-Runden hilft, u.a. 120 Verständnis- und Trainingsfragen zu den Übungen mit ihren Antworten und mehr als 150 passende Wörter für CUBES-W. Das Buch richtet sich vor allem an Fachkräfte, die den Denkathlon® TO GO mit ihren eigenen Gruppen praktizieren: z.B. Gedächtnistrainer, Seniorenbetreuer, Tagesbetreuer, Übungsleiter, Lehrkräfte, Personaltrainer und Privatpersonen, die sich selbst und ihre Familien und Freunde mit dem Denkathlon® TO GO vom „kognitiven Sofa“ runterholen wollen.

„Denkathlon® TO GO – Das Handbuch" von Christian Bosenick ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09823-7 zu bestellen.

