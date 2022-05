Der Dreck muss weg – unsere schöne NEUE WELT wird aufgeräumt

Wer sich für die Wahrheit entscheidet, der wird seine Heilung finden: die Energie-Medizin mit einem preiswerten HF-Stab heilt mit Cold Plasma und Heil-Frequenzen fast alle Krankheiten von A bis Z.

Die Corona-Diktatur hat unsere wundervolle Welt in einen totalen Schrotthaufen verwandelt. Die dunklen Regimes haben böse Gesetze erlassen, die Menschheit mit ihren sinnlosen Corona-Maßnahmen drangsaliert und riesige Schäden in allen Lebensbereichen verursacht. Das Schlimmste aber: viele Menschen sind wie Lemminge den widerwärtigen Anordnungen der Bösen blind gefolgt und haben brav alles getan, was von ihnen gefordert wurde – selbst bis zu ihrem eigenen Untergang durch die Giftspritze. Diese braven Follower haben niemals die Wahrheit hinterfragt und erleiden nun massive Impfschäden. Die meisten dieser Anhänger ignorieren sogar die Wahrheit, auch wenn sie diese jetzt offen erkennen können. Und genau dieser Umstand macht diese Follower wie ihre Diktatoren zu Stolpersteinen auf dem Weg in die wundervolle Neue Welt, die für die wahren Herzmenschen bestimmt ist. Sie sind die Knüppel zwischen den Beinen, die Behinderer, der Schrott und der Dreck, der nun endlich beseitigt werden muss. Hinter den Kulissen dieser wunderschönen Welt wird tatsächlich ordentlich aufgeräumt und alles auf NEU poliert. Jeder Mensch hat seine Freie Wahl, wohin er gehen möchte. Alle Irrläufer, die blind dem Narrativ der Hölle gefolgt sind, werden bald ihren eigenen Weg erkennen. „Der größte Freind der Wahrheit ist nicht die Lüge, sondern die Dummheit. Und die Dummheit ist der Untergang der Menschheit.“ – Queen Vanea

Die wahre Energie-Medizin wird alle Herzmenschen heilen

Was jetzt sehr dramatisch klingt, ist schlichtweg ein einfacher Weg: wer sich für die Wahrheit entscheidet, der wird durch seine eigene Kraft die Heilung seines Lebens finden. Die Frequenz-Medizin nach Nikola Tesla ist eine wahre Energie-Medizin, der jeder Mensch bei sich selbst anwenden kann. Mit Cold Plasma und korrigierenden Frequenzen werden entartete Zellen wieder in ihren gesunden Ursprungs-Zustand zurück versetzt und damit alle Krankheiten von A bis Z geheilt. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt Vanessa Halen diese wundervolle HF-Medizin und wie man sich mit einem sehr preiswerten HF-Stab selbst behandeln und heilen kann.

Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

MedBetten kommen – der Artikel von Vanessa Halen gehört zu den meist gelesenen auf openPR in Gesundheit & Medizin:

https://www.openpr.de/news/1218473/MedBetten-kommen-Neue-Frequenz-Medizin-heilt-alle-Krankheiten.html

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

