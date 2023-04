Der frühere Managing Director von Global Investment Bank Beacon Securities, Herr David Suda, übernimmt die Rolle des CEO von American Future Fuel

Vancouver, BC, Kanada – 21. April 2023 / IRW-Press / American Future Fuel Corporation (CSE: AMPS, Frankfurt: K14, WKN: A3DQFB, OTCQB: AFFCF) (das Unternehmen oder American Future Fuel) freut sich bekannt zu geben, dass Herr David Suda mit Wirkung ab dem 21. April 2023 sowohl zum Chief Executive Officer als auch zu einem Director des Unternehmens bestellt wird.

Herr Suda bringt 15 Jahre Kapitalmarkterfahrung sowie solide Beziehungen und Expertise in den Bereichen Unternehmensstrategie, Kapitalbeschaffung, Nachhaltigkeitsperformance und Marketing in das Unternehmen ein. Herr Suda ist ein Finanzexperte, der vorher als Managing Director sowohl von Beacon Securities Limited, einer globalen Investmentbank, als auch von Paradigm Capital, einem Research-orientierten Investmenthändler, tätig war. Er spielte bei der Beschaffung von mehr als $ 10 Milliarden für privatwirtschaftliche und börsennotierten Unternehmen in beiden Funktionen eine entscheidende Rolle. In seiner gesamten Karriere im Bereich Kapitalmärkte baute Herr Suda solide Beziehungen mit institutionellen Managern auf. Herr Suda schloss sein Bachelor-Studium im Bereich Environmental Studies an der York University mit Auszeichnung ab.

Ich freue mich außerordentlich, ein Unternehmen zu leiten, das unglaubliches Potenzial besitzt und klar seinen Weg voran zur nächsten Ebene verfolgt. Unser Projekt Cebolleta befindet sich in dem ergiebigen Mineralgürtel Grants, der für ungefähr 37 % der gesamten Uranproduktion der Vereinigten Staaten verantwortlich gezeichnet hat. Cebolleta ist ein fortgeschrittenes Projekt mit einer bedeutenden früheren Uranproduktion und mehreren historisch abgegrenzten Lagerstätten, von welchen wir annehmen, dass sie effizient in NI 43-101-konforme Ressourcen umgewandelt werden können. Außerdem wurden mehrere hundert historische mineralisierte Bohrlöcher in der südlichen Hälfte des Konzessionsgebiets noch nicht erfasst und bieten somit eine bedeutende Wachstumschance. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team vor Ort mit dem Ziel, zu einem wichtigen Akteur des Uransektors in den Vereinigten Staaten zu werden, erklärte Herr Suda, der CEO des Unternehmens.

Herr Luke Montaine, der derzeitige CEO des Unternehmens, wird mit Wirkung ab dem gleichen Tag von seinem Amt zurücktreten. Das Board möchte Herrn Montaine für seine Dienste als CEO herzlich danken.

ÜBER AMERICAN FUTURE FUEL

American Future Fuel Corporation ist ein in Kanada ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich auf strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung alternativer Energieprojekte konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Uranprojekt Ceboletta, das sich im Cibola County, New Mexico, USA, sowie im Mineraliengürtel Grants befindet, einem ergiebigen Mineraliengürtel, aus dem ca. 37% des gesamten Urans stammen, das in den Vereinigten Staaten von Amerika produziert wird. Beim Uranprojekt Cebolleta von American Future Fuel handelt es sich um ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt.

