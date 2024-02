Der Rachekeller – Thriller der Tatort-Boston-Reihe

Der Thriller „Der Rachekeller“ wurde im November 2023 in einer 2. Auflage veröffebtlicht.

Mit dem Psychothriller „Der Rachekeller“ hat Autor/Selfpublisher Roman Just ein Werk geschrieben, für das gute Nerven erforderlich sind. Nicht umsonst befindet sich auf den Covern des Titels, den es als Taschenbuch, E-Book und Hörbuch gibt, eine „Trigger-Warnung“. Tatsächlich sollten nur Leser*innen auf das Buch zugreifen, die sich von harten Textpassagen nicht verstören lassen.

Eine Rezension: Ein richtig guter Thriller Frau_Leserin Dieses Buch ist definitiv nichts für schwache Nerven, da die Gewalttaten schon sehr detailliert dargestellt sind. Aber wer einen psychologisch anspruchsvolleren Thriller sucht, der wird hier fündig. Der Spannungsbogen ist von Anfang an gut, die Story mitreißend und wirklich gut durchdacht. Das Ende war für mich nicht vorhersehbar. Alles, und ich meine hier wirklich Alles, wird extrem detailliert dargestellt, so dass man beim Lesen das Gefühl hat live mit dabei zu sein. Es hat wirklich Spaß gemacht mal einen wirklich intelligenten Killer zu „begegnen“. 5 Sterne

Der Thriller kann im deutschen Buchhandel erworben werden, ebenso auf der Homepage des Autors, wo es auch möglich ist, kostenlos an die Lektüre im E-Book-Format zu gelangen. Bei Interesse gehen Sie auf https://www.gelsenkrimi.de/meine-e-books/kostenlos-lesen

Zum Inhalt: Wer ist wer, wer lebt oder ist tot? Detective Forrest Waterspoon bekommt es mit einem Psychopathen zu tun, den es in vierfacher Ausfertigung gibt. Eineiige Vierlinge sind selten, kommen jedoch vor, aber welcher von ihnen ist dem Wahnsinn so verfallen, dass er es fertigbringt, brutale Vergeltung an seinem Umfeld zu üben? Stanley, Sean, Dean und Harvey, sie alle hätten wegen ihrer Vergangenheit ein Motiv, doch wer rächt sich in der Gegenwart und wer ist wer? Detective Forrest Waterspoon wird erneut in einen Fall gezogen, der mit ihm und seinem Kollegen kein Erbarmen kennt. Wird es diesmal ein Happy End geben?

Zum Buch geht es hier: https://www.gelsenkrimi.de/product/12582202/der-rachekeller-thriller-tatort-boston-2

Roman Just ist in der Welt der Literatur in verschiedenen Genres unterwegs. Mit den Thrillern der „Tatort-Boston-Reihe“ hat er den Einstieg in die Literaturwelt begonnen, sie dann mit den „Gelsenkrimis“ fortgesetzt. Neben den Thrillern und Krimis arbeitet er an einer mehrteiligen Dystopie und einer historischen Familiensaga, hinzu kommen Ausflüge in andere Genres. Der Autor/Selfpublisher ist Jahrgang 1961, lebt in Gelsenkirchen und schreibt seit April 2022.

