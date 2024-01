Designerleuchten mit Starappeal: Lampenwelt.de präsentiert angesagte Lichtdesigns

Lampenwelt.de präsentiert sieben angesagte Leuchtendesigns, die in keinem modernen Wohnraum fehlen dürfen:

Schlitz, 16. Januar 2024 – Die Leuchte zum tonangebenden Designelement im Interieur machen und nicht nur von ihrer Lichtwirkung, sondern auch von ihrer Linienführung, Form und Struktur profitieren – das gelingt mit außergewöhnlichen Lichtkreationen von Cambridge bis Snowball. Lampenwelt.de stellt 7 angesagte Leuchtendesigns vor, die in keinem modernen Wohnraum fehlen dürfen:

1) Blickfang Imron

Mit Hängelampe Imron steht der leuchtende Mittelpunkt eines jeden Wohnraumes fest. Ihr auffällig geschwungenes Design aus der kreativen Feder von Designer Ingo Thiele bringt Dynamik ins heimische Umfeld. Montiert wird die sechsflammige Pendelleuchte mit einer länglichen Deckenhalterung, an der zwei Aufhängungen für die beiden Schirme angebracht sind. Diese entlassen das Licht sanft in den Raum und sorgen für homogene Helligkeit zum Wohlfühlen.

2) Kultleuchte Snowball

Designer-Hängelampe PH Snowball ist ein echtes Kultstück des Leuchtendesigns. Erstmals 1958 auf dem Markt erstrahlt sie seit 1985 als Neuauflage, die sie erst richtig bekannt machte. Die auffällige und gleichsam zeitlose Schöpfung von Poul Henningsen überzeugt durch eine fantastische Lichtabstrahlung in alle Richtungen. Ihr reflektierendes Dreischirmsystems strahlt das Licht komplett blendfrei nach unten und seitlich ab und illuminiert ebenfalls das Design selbst.

3) Stehleuchte Diborah

Ein Touch Retro, pure Eleganz und eine Lichtwirkung zum puren Genießen bringt Stehleuchte Diborah mit ihren Glaskugeln in rauchgrauer Optik mit. Platziert neben Sofa, Kommode oder auch im Eingangsbereich der Wohnung lässt sie nicht nur Lichtspiele in ihren einzelnen Glaskugeln entstehen, sondern strahlt auch faszinierende Muster an die Raumwände ab. Zu bedienen ist das Designstück ganz mühelos über ihren Fußschalter am Boden.

4) Stilikone Pantop

Tischleuchte Panton fällt einem sofort ins Auge, wenn man den Raum betritt. Wie ein schöner Pilz auf eine Waldlichtung ziert sie Beistelltisch, Kommode oder Nachtkästchen und spendet mit ihrem glockenförmigen Schirm behagliche Akzentbeleuchtung. Das berühmte Design aus der kreativen Feder von Verner Panton stammt aus dem Jahr 1980 und hat seither nicht an Aktualität verloren. Tischleuchte Panton ist in unterschiedlichen Farben und auch als Akkuleuchte erhältlich.

5) Eyecatcher Funiculí

Wie sehr ein geradlinig-minimalistisches Design auf den ersten Blick ins Auge fallen kann, stellt Stehleuchte Funiculí eindrucksvoll unter Beweis. Der höhenverstellbare Schirm, aufgrund dessen zwei Stäbe parallel zueinanderfinden, lenkt in intensiv-monochromer Farbgebung die Aufmerksamkeit auf sich und unterstreicht die Essenz der Einfachheit. Das Design stammt von Lluís Porqueras aus dem Jahr 1979. Das Gestell aus lackiertem Eisen ist an der Unterseite mit Gummi versehen – für besseren Stand und Kratzfreiheit am Boden.

6) K831: Reedition einer historischen Leuchte

Das Design der Pendelleuchte K831 ist schon fast ein Jahrhundert alt und dennoch angesagt wie nie. Die zeitlose Hängeleuchte basiert auf einem Originalentwurf aus dem Jahr 1929 von Curt Fischer, der als Erfinder des lenkbaren Lichts gilt. Die Neuauflage haben die Designer Joke Rasch und David Einsiedler ins Leben gerufen, die das 1919 von Curt Fischer gegründete Unternehmen Midgard heute leiten. In Handarbeit wird Pendelleuchte K831 am Produktionsstandort Hamburg gefertigt und überzeugt durch ihren individuell ausrichtbaren Schirm. So lässt sich der Lichtkegel ganz nach Bedarf lenken.

7) Multifunktionale Stehlampe Cambridge

Nicht nur schönstes Wohlfühllicht, sondern auch eine originelle und platzsparende Ablage für Bücher bringt Stehleuchte Cambridge mit ins Interieur. Um das Gewicht der Lieblingslektüre zu verteilen, stehen neben dem Leuchtenfuß drei weitere Ablageflächen am Gestell zur Verfügung. Der helle Eisen-Schirm setzt die individuell dekorierten Gegenstände – neben Büchern sind auch Figuren & Co. möglich – stilvoll in Szene und bildet einen angenehmen Kontrast zum warmen Holzgestell. Seit 2010 verwendet die Leuchtenmanufaktur It’s about RoMi nachhaltige Materialien für die Produktion und pflanzt für jede verkaufte Leuchte einen Baum.

